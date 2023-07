Betreiberwechsel im Corona-Kinoplex in Kaufbeuren: Ära von Günter Sobeck endet

Nach 45 Jahren als Kinobetreiber in Kaufbeuren nimmt Günter Sobeck Abschied von „seinem“ Corona und übergibt an Markus Geßl. Der plant einige Veränderungen.

02.07.2023 | Stand: 19:49 Uhr

„Kino ist mein Leben!“, sagte Günter Sobeck bei einer Feierstunde in „seinem“ Corona-Kinoplex – und wer könnte ihm widersprechen. 25 Jahre lang leitete er das Lichtspielhaus im Kaufbeurer Gewerbegebiet und war insgesamt 45 Jahre lang Kinobetreiber in der Wertachstadt. Nun übergibt er, wie berichtet, die Leitung an Markus Geßl und geht mit 73 Jahren in den Ruhestand. Es war eine „schöne Zeit, eine tolle Zeit“, berichtete Sobeck bei der offiziellen Schlüsselübergabe in einem Kinosaal vor zahlreichen Gästen aus der Stadtgesellschaft und der Branche. Das Corona-Team sei stets „wie eine Familie“ gewesen und habe Höhen und Tiefen gemeinsam durchgestanden. 2001 etwa den Megaerfolg der Komödie „Der Schuh des Manitu“, die allein im Kaufbeurer Kino 52.000 Zuschauer zählte. Aber auch die Schließung während der Corona-Zeit, als es ein Foto des Kinos wegen seines Namens immerhin in alle großen deutschen Zeitungen und bis in die New York Times geschafft habe.

