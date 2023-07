Kaufbeurerin verliert fünfstellige Summe an Schockanrufer

In Kaufbeuren haben erneut Betrüger zugeschlagen. Eine 54-Jährige gab eine fünfstellige Summe an Schockanrufer. Die Polizei warnt vor der Masche.

Eine 54-Jährige aus Kaufbeuren hat eine fünfstellige Summe Bargeld an Schockanrufer verloren. Wie die Polizei mitteilt, riefen Unbekannte die Frau am Freitag, 30. Juni, um 13 Uhr an. Sie gaben sich als Polizisten aus und sagten ihr, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Ein angeblicher Staatsanwalt bestätigte die Angaben und behauptete, dass eine Untersuchungshaft nur durch die Zahlung einer Kaution verhindert werden könne.

Kaufbeuren: Frau fällt auf Betrüger herein

Die 54-Jährige hob daraufhin Bargeld auf einer Bank im Stadtgebiet ab und übergab einem Unbekannten gegen 14.45 Uhr am Kriegerdenkmal "Nackter Mann" in der Schraderstraße einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Der Unbekannte, der das Geld abgeholt hat, wird wie folgt beschrieben:

Zwischen 50 und 60 Jahre alt

Etwa 1,70 Meter groß

Graue Haare und trug eine Brille sowie eine FFP2-Maske

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugenhinweisen, Telefonnummer 08341/933-0.

Betrüger erbeuteten 2022 fast zwei Millionen Euro durch Schockanrufe

Der Fall in Kaufbeuren ist kein Einzelfall. Immer wieder schlagen die Betrüger im Allgäu zu. Im Jahr 2022 wurden bei der Polizei Schwaben Süd/West im Allgäu sowie den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm 779 Taten zur Anzeige gebracht. In 29 Fällen machten die Betrüger Beute. Der höchste Schaden in einem einzelnen Fall lag bei 600.000 Euro. Insgesamt erbeuteten die Betrüger 2022 in der Region 1.868.000 Euro durch Schockanrufe.

Bei dieser Masche rufen die Betrüger bei ihren Opfern an und geben sich beispielsweise als Polizisten oder Staatsanwälte aus. Sie behaupten, ein Angehöriger des Opfers hätte einen tödlichen Unfall verursacht und fordern eine Kaution, um vermeintlich eine Gefängnisstrafe zu verhindern. Die Nummer wird so manipuliert, dass auf dem Telefondisplay die Nummer einer Behörde angezeigt wird.

Betrugsmasche Schockanruf: Wie können Sie reagieren?

Sollten Sie einen Anruf mit einer Schocknachricht erhalten, bei dem das Gegenüber die Zahlung einer Kaution fordert, entgegnen Sie diesem mit Misstrauen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Kontaktieren Sie die betroffenen verwandten Personen, um den Wahrheitsgehalt der Schocknachricht zu überprüfen.

Geben Sie keinesfalls telefonische Auskunft über Ihre Vermögenswerte und besprechen Sie Geldforderungen unbedingt vorher mit weiteren Angehörigen.

Sollten Sie bereits in der Vergangenheit Opfer eines Schockanrufs geworden sein, so zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Nur so kann die Polizei Tatzusammenhänge erkennen und künftige Ermittlungserfolge generieren.

