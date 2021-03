Betrunkene Frau beleidigt und schlägt Polizisten in Pforzen

Die Polizei hat am Montagabend eine betrunkene, aggressive Frau in Pforzen festgenommen. Während des Einsatzes beledigte sie die Beamten und schlug nach ihnen.

09.03.2021 | Stand: 13:16 Uhr

Am Montagabend hat die Polizei eine aggressive, betrunkene Frau in Pforzen festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hat die 36-Jährige gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Freund Alkohol getrunken. Dabei fingen die beiden an zu streiten. Ihr Freund rief die Polizei und sagte am Telefon, dass die Frau nach ihm und um sich schlagen würde.

Betrunkene Frau verletzt Polizistin in Pforzen

Nachdem die Polizei eingetroffen war, war sie auch gegenüber den Beamten aggressiv und beleidigte diese übel. Deshalb nahmen die Polizisten sie fest. Dabei schlug sie weiterhin um sich und verletzte eine Polizistin. Während des gesamten Einsatzes beleidigte die 36-Jährige die Polizisten fortwährend und versuchte, sie durch Schlagen und Treten zu verletzen. Die Beamten dokumentierten ihren Zustand und filmten den Vorfall teilweise mit einer Body-Cam.

Die 36-Jährige verbrachte die Nacht in Gewahrsam. Außerdem erwartet sie nun ein Strafverfahren.

Lesen Sie auch: Betrunkene Autofahrerin verirrt sich auf einen Bahnsteig