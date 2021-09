Betrunkener 28-jähriger Autofahrer flüchtet in Baisweil vor Polizei

Ein stark betrunkener 28-Jähriger flüchtete vor einer Polizeikontrolle in Baisweil. Die Fahrt endete in einem Vorgarten in Pforzen.

06.09.2021 | Stand: 13:15 Uhr

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Wochenende in Baisweil vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilt, endete die "halsbrecherische Fahrt" in einem Vorgarten. Der Fahrer war betrunken - ein Alkoholtest erbrachte fast zwei Promille.

Flucht von Baisweil bis Pforzen: Gesamtschaden von 15.000 Euro entstanden

Die Flucht in der Nacht von Samstag auf Sonntag ging von Baisweil über Ingenried bis Pforzen. Am Auto des Flüchtigen sowie am Vorgarten entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, außerdem wurde dem Mann Blut abgenommen.