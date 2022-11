Ungebetener Gast pöbelt im Suff, greift Feiernde an und zeigt sein Glied

Ein ungebetener Gast kommt in Ketterschwang auf eine Party und greift Feiernde an. Schließlich zeigt der Mann seinen Penis. Der Alkoholtest ergibt 2,5 Promille.

02.11.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Ein ungebetener Gast ist am Montagabend auf einer privaten Party in Ketterschwang (Kreis Ostallgäu) aufgetaucht und hat für reichlich Ärger gesorgt. Laut Polizei hat der 29-Jährige Buchloer mehrere Gäste beleidigt, dem Gastgeber das T-Shirt zerrissen und weitere Gäste leich verletzt. Danach zeigte er noch sein Glied.

Ungebetener Gast crasht Party in Ketterschwang bei Germaringen

Der Alkoholtest des Mannes, der wegen einer gerichtlichen Auflage keinen Alkohol trinken darf, ergab einen Wert vpn über 2,5 Promille. Er muss sich neben Körperverletzung, Sachbeschädigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses auch wegen eines Verstoßes gegen die gerichtliche Weisung verantworten.

