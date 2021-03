Kein Sportunterricht, dafür Homeschooling: Viele Jugendliche bewegen sich gerade zu wenig. Das will die Sophie-La-Roche-Realschule in Kaufbeuren ändern.

11.03.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Statt sich am Morgen auf den Weg zur Schule zu machen, gehen viele Jugendliche zurzeit nur ein paar Schritte zum Schreibtisch. Setzen sich vor den Bildschirm, begrüßen Freunde und Lehrer in der Videokonferenz. „Der Körper wird da mehr oder weniger vergessen“, sagt Karin Dängel, Leiterin des Fachbereichs Sport an der Kaufbeurer Sophie-La-Roche-Realschule.