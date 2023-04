Erfolgreiches Osterwochenende für Kaufbeuren und Germaringen

SpVgg Kaufbeuren und SVO Germaringen bleiben am Wochenende ohne Niederlage. Dabei startete die erste Partie der Wertachstädter mit einem Blitz-Gegentor.

Die gute Nachricht vorweg: Weder der SVO Germaringen noch die SpVgg Kaufbeuren haben am langen Osterwochenende verloren. Beide Teams bestritten in der Fußball-Bezirksliga jeweils zwei Matches. Die Germaringer siegten im Heimspiel gegen Heimertingen mit 1:0, in Niedersonthofen sahen rund 150 Fans ein 0:0. Kaufbeuren setzte sich derweil in Oberstdorf mit 3:2 durch, das Heimspiel gegen Thalhofen endete vor rund 300 Zuschauern 1:1. Mit dem Unentschieden waren beide Trainer zufrieden.

Kaufbeuren steckt Blitz-Gegentor ohne Probleme weg

Das traf vielleicht auch auf manchen Fan zu, sahen einige doch den ersten Treffer in der Partie gegen Thalhofen gar nicht. Er fiel bereits nach 30 Sekunden, als die SVK-Abwehr nicht im Bilde war. Nachdem Gästetorwart Lukas Kress einige Möglichkeiten vereitelte, war er in der 43. Minute chancenlos. Ahmet Alkan traf ins lange Eck, nachdem er die Abwehr der Thalhofener stehen ließ. Obwohl in der zweiten Halbzeit keine Tore mehr fielen, war das Spiel von Intensität und Tempo geprägt.

SVK-Torjäger Robin Conrad war nach dem Spiel zufrieden mit dem Punkt: „Wir haben das schnellen Gegentor rasch weggesteckt, haben jedoch unsere Möglichkeiten unkonzentriert vergeben“.

Fußballspiel gegen FC Oberstdorf zwischenzeitlich auf der Kippe

Die Aufgabe vom Ostermontag hatte es derweil in sich, hatte Gastgeber Oberstdorf zuvor doch mit einem 10:0-Kantersieg gegen Türk Königsbrunn aufhorchen lassen. Die Kaufbeurer waren sofort im Spiel und gingen in der sechsten Minute durch Kevin Riehle schnell in Führung und erhöhten kurz vor der Halbzeit durch Ahmet Alkan. In den zweiten 45 Minuten, die geprägt waren von Chancen auf beiden Seiten, kamen die Oberstdorfer rasch zum Ausgleich. Die SVK zeigte jedoch Moral und erzielte sechs Minuten vor Schluss durch Daniel Osowski den Siegtreffer.

Kapitän Johannes Martin war nach dem Spiel natürlich zufrieden : „Es hätte zur Halbzeitpause auch 4:4 stehen können, nach der Pause waren wir auf das 3:0 aus, mussten jedoch zwei schnelle Gegentreffer hinnehmen.“ Er sah das Spiel zu diesem Zeit „auf der Kippe“. Es sei eine „geschlossene Mannschaftsleistung“ gewesen, die letztlich für ein „super Gefühl“ auf der Heimreise gesorgt habe.“

SVO Germaringen sammelt am Osterwochenende vier wichtige Punkte im Abstiegskampf

Ein super Gefühl dürfte auch der SVO Germaringen in den letzten Stunden des langen Wochenendes gehabt haben, hat er doch mit minimalistischer Torausbeute vier wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Am Gründonnerstag reichte dem SVO ein einziger Treffer von Timo Wörz zu einem 1:0-Sieg gegen den Mitkonkurrenten aus Heimertingen.

Mit dem 0:0-Unentschieden beim SSV Niedersonthofen am Montag kam ein weiterer Punkt dazu. „Die Null muss stehen und dafür haben die Jungs heute wieder alles reingehauen“, sagte ein erleichterter Co-Trainer Markus Wahmhoff nach dem Schlusspfiff am Ostermontag.

Germaringer müssen gegen Niedersonthofen auf wichtige Spieler verzichten

Dabei war die Ausgangslage vor der Partie in Niedersonthofen alles andere als ideal, denn der SVO musste neben Abwehrchef Fabian Wörz auch noch auf die beiden Angreifer Peter Wahmhoff und Timo Wörz verzichten. Doch der SVO nahm die schwierigen Platzverhältnisse an und hielt spielerisch mit viel Leidenschaft dagegen. „Das war richtig ekelig zu spielen“, sagte Simon Hagg, der diesmal die Kapitänsbinde tragen durfte und in der zweiten Halbzeit Pech hatte, als ein Schuss von ihm nur an den Pfosten ging. Auf der anderen Seite zeichnete sich SVO-Torwart Daniel Hatzenbühler mehrfach aus - er hielt seinen Kasten entsprechend sauber.

