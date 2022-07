Bezirksligisten und Schiedsrichter dominieren beim Turnier in Friesenried

Beim Jubiläumsturnier des TSV Friesenried siegt die SpVgg Kaufbeuren im Endspiel gegen Germaringen. Die Referees fallen positiv aus dem Rahmen - das gilt für einen besonders.

12.07.2022 | Stand: 12:45 Uhr

Zum 90-Jährigen Bestehen hat der TSV Friesenried auf seiner Sportanlage ein „Jubiläumsturnier“ veranstaltet. „Bei optimalen Witterungsbedingungen wurden den Zuschauern tolle Spiele gezeigt und viele Tore geschossen“, bilanziert der TSV.

Favoriten setzen sich durch

Das Turnier startete in zwei Gruppen (SV Eggenthal, SpVgg Kaufbeuren, SV Stöttwang sowie SV Bidingen, TSV Friesenried, SVO Germaringen). Wie erwartet standen sich am zweiten Tag im Finale die beiden Bezirksligisten Germaringen und Kaufbeuren gegenüber. Diesmal entschied die junge dynamische Mannschaft der SVK das Derby klar für sich. Man darf gespannt sein auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams in der kommenden Saison. Das Spiel um Platz drei gewann der Gastgeber im Derby gegen den SV Eggenthal in letzter Minute. Zuvor hatte der SV Stöttwang das Spiel um den fünften Platz gegen den SV Bidingen von Anfang an dominiert.

Referees werden geschult

Zahlreiche Zuschauer begleiteten die Spiele über beide Tage hinweg und gaben dem Jubiläumsturnier einen würdigen Rahmen. Eine Rolle spielte auch die Schiedsrichtergruppe Ostallgäu, welche unter Leitung von Marco Blösch (SV Pforzen) die Gelegenheit nutzte, ihren Nachwuchs als Assistenten in der Theorie im Schulungsraum des TSV und aktiv an der Außenlinie in den Spielen weiterzubilden. Der Gruppe und auch den Referees Elias Wörz (TSV Friesenried, Regionalliga-Schiedsrichter) und Tobias Kienberger (BSK), dankt der TSV, weil Sie ohne Spesenabrechnung die Spielleitung übernommen haben.

Ein Rahmen für Manfred Bächler

Zudem bot das Turnier einen würdigen Rahmen, den Schiedsrichter des TSV Friesenried, Manfred Bächler, nach 41 Jahren aktiver Tätigkeit und 2660 geleiteten Spielen mit der Leitung des Endspieles einen schönen Abschied vor würdiger Kulisse zu bieten. Dank und Geschenke des TSV und der Schiedsrichtergruppe waren dem Ruheständler gewiss.

Als nächstes sind die Schüler dran

Der TSV Friesenried bereitet sich nun auf die nächste Veranstaltung vor: „Wir freuen uns auf unserer Schülerblitzturniere am kommenden Samstag.“

