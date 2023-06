Bezirksmusikfest in Germaringen beginnt- Das ist das Festprogramm

Mit einem unterhaltsamen und informativen Festakt wurde auf das Bezirksmusikfest in Germaringen eingestimmt. Das ist bei dem großen Fest geplant.

07.06.2023 | Stand: 10:13 Uhr

Nach drei Jahren Corona-Einschränkungen feiern die Blasmusiker im Bezirk 5 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) heuer endlich wieder wie vor der Pandemie ihr Bezirksmusikfest. 2020 und 2021 blieb den Musikvereinen Buchloe-Honsolgen und Eggenthal nur die Absage des Events, Osterzell veranstaltete 2022 immerhin ein kleines Musikfest. In gewissem Sinne Glück hatte dagegen der Musikverein Germaringen, der heuer das Bezirksmusikfest ausrichtet und zugleich sein 70-jähriges Bestehen feiert.

Mit einem musikalisch vielfältigen Festakt im „Gemaringer Hof“, zu dem etwa 250 geladene Gäste gekommen waren, begannen die Feierlichkeiten am Samstag. Zu hören war unter der Leitung von Eduard Hampp etwa das Werk „Musikantenfreundschaft“, das der anwesende Komponist Freek Mestrini vor 20 Jahren zum 50-jährigen Bestehen des Musikvereins komponiert hatte.

Bezirksmusikfest-Anmeldung der Germaringer war im Jahr 2018

Daniela Högner, die Vorsitzende des Musikvereins, freute sich besonders, vier der noch fünf lebenden Gründungsmitglieder zu begrüßen: Fritz Kreuter, Hermann Adler, Eugen Stich (Ehrendirigent) und Josef Kreuzer (Ehrenvorsitzender). Auch aus der Politik, aus dem Bereich des ASM, aus der Blasmusik allgemein sowie aus befreundeten Vereinen und Institutionen hatten sich zahlreiche Gäste eingefunden. Schirmherr des Musikfestes ist Germaringens Bürgermeister Helmut Bucher. Vorsitzende Högner merkte in ihrer Festrede an, dass es von der Bewerbung für das Bezirksfest im Februar 2018 bis zum bevorstehenden Bieranstich am 15. Juni genau 1953 Tage seien - was als Jahreszahl wiederum das Jahr der Vereinsgründung sei. Als eher „junger Verein“ hätten die Germaringen Musiker und Musikerinnen nun schon zum fünften Mal die Gelegenheit, ein Musikfest, heuer das 66. im Bezirk, auszurichten. Högner erklärte auch, was den Begriff „Musik“ ausmache: So stehe „M“ für Mut, Motivation und Miteinander, „U“ für Unterstützung, Umgebung und Unterhaltung, „S“ für Stimmung, Spontaneität und Sponsoren, „I“ für Innovation, Idealismus und Ideen und schließlich „K“ für Konzept, Kreativität und Kameradschaft.

Beim Bezirksmusikfest in Germaringen ist Helmut Bucher, Erster Bürgermeister, Schirmherr. Daniela Högner, Vorsitzende des Musikvereins, freut sich auf das Fest. Bild: Lucia Buch

Musikalischer Festakt im Germaringer Hof endet nach zwei Stunden

Optisch attraktiv aufbereitet wurden die 70 Jahre Vereinsgeschichte anschließend durch eine rasante und gewitzte Präsentation. So wie auch die anderen Besucher und Besucherinnen zeigten sich ASM-Präsident Franz Pschierer, Bürgermeister und Schirmherr Helmut Bucher sowie die stellvertretende Landrätin Angelika Schorer in ihren Ansprachen begeistert und beeindruckt. Pschierer sagte etwa: „Es fehlen einem ein Stück weit die Worte“, obwohl er schon viele Höhepunkte bei Musikfesten erlebt habe. Alle Festredner lobten die perfekte Organisation und bedankten sich für das Engagement der Aktiven, die auch während der schwierigen Corona-Jahre, so Pschierer, „die Motivation für die Buben und Mädels aufrecht erhalten“ hätten. Bürgermeister Bucher ergänzte, wie wichtig es sei, dass „Musik Brücken bauen kann“, und zwar in jeder Beziehung.

Nach knapp zwei Stunden endete der Festakt mit den besten Wünschen Schorers „für die nächsten 70 Jahre“, Högners Vorfreude auf „fünf schöne Festtage“, traditionell der Bayernhymne und einem opulenten Büffet, an dem sich die Gäste für anregende Gespräche bis tief in die Nacht stärkten.

Bezirksmusikfest Germaringen: Das Festprogramm