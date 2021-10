Bibelgarten in Osterzell lädt Besucher ein, innezuhalten

21.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Wenn man an der Straße nach Stöttwang unweit der Mariengrotte durch das kleine Tor den Bibelgarten betritt, stellt sich ein Gefühl der Geborgenheit ein. Von fleißigen Händen gestaltet und gepflegt, mit zahlreichen Pflanzen und Kunstwerken verziert, zieht die besondere Atmosphäre des kleinen Garten Edens Besucher sofort in seinen Bann.

Moses wacht über den Garten

Die Figur des Moses mit den zehn Geboten Gottes in den Händen scheint über das Ganze zu wachen. Von Frühjahr bis Herbst grünt und blüht es hier, aber ein gewisser Reiz bleibt durchaus auch über den Winter erhalten. Bibelsprüche auf kleinen Tafeln angebracht geben nicht nur Hinweise auf bestimmte Pflanzen, sondern ergänzen das gärtnerische Ensemble. Man findet Plätze der Ruhe, die zum Verweilen einladen.

Kunstwerke und Gebete

So kann man zum Beispiel in einer kleinen Weinlaube Platz nehmen, die Farben der Blumen und Gräser auf sich wirken lassen und wenn man möchte auch zur Besinnung kommen. Ein auf einem Kunstwerk aus Glas und Metall eingebrachtes „Vater Unser“ lädt zum kurzen Gebet ein. Wie übrigens alle den Garten zierenden Stelen, Skulpturen und Schnitzereien wurde es von heimischen Künstlern gespendet. Die Bedeutung von Glaube, Liebe und Hoffnung wollen die Säulen, die in Richtung Pfarrkirche aufgestellt wurden, vermitteln.

Idee stammt aus dem hohen Norden

Ein Besuch in Bremen, wo mitten in der Großstadt in der Nähe des dortigen Domes ein ebensolcher Garten angelegt ist, gab den gedanklichen Anstoß bei der Initiatorin des Projekts, Elisabeth Thiel, ähnliches auch in ihrem Heimatort in Osterzell umzusetzen. Bei der Frage nach einem geeigneten Standort halfen Bürgermeister Bernhard Bucka und seine Familie. Sie stellten eine Fläche neben ihrem Wohnbereich zur Verfügung.

Eingeweiht wurde der Bibelgartens bereits im Jahr 2018. Viele freiwillige Helfer waren und sind notwendig um das Kleinod zu gestalten, zu erhalten und zu pflegen. Hierbei ist unter vielen Anderen das Ehepaar Hell zu erwähnen, das eine ganze Menge Zeit damit verbracht hatte, das kleine Paradies in Schuss zu halten.

Positive Rückmeldungen motivieren die Freiwilligen

Mittlerweile fühlt sich eine kleine Gruppe von vier bis fünf Osterzeller Bürgern dazu berufen. Der Betrachter wird durchaus feststellen, dass hier mit viel Liebe zum Detail gehandelt und gearbeitet wird. Zahlreiche Besucher und Besuchergruppen lassen durchweg positive Anmerkungen zurück. Dies motiviert die Akteure und gibt ihnen Grund zur Freude und Ansporn, immer wieder Neues zu schaffen. So ist also für die Zukunft noch etliches in Planung, wie zum Beispiel ein Monopteros in der Mitte der Anlage. Auch Gesangsdarbietungen fanden dort schon statt, Konzerte und ähnliche Darbietungen sind geplant. Der Bibelgarten ist für die Allgemeinheit jederzeit und kostenfrei zugänglich.