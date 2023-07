Bilder eines Einzelgängers im Kunsthaus Kaufbeuren

Die Ausstellungshalle zeigt ab 5. Juli 100 Gemälde von Rudi Tröger. Was das Werk dieses Künstlers so einzigartig macht und welcher Prominente Trögers Bilder sammelt.

02.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Rudi Tröger gehört seit Jahrzehnten zu den stillen Einzelgängern unter den Malern seiner Generation. Eine Ausstellung mit rund 100 seiner Werke aus 60 Jahren ist ab Mittwoch, 5. Juli, im Kunsthaus Kaufbeuren zu sehen. Die Schau mit dem Titel „Ausblicke und Innenschau“ läuft bis zum 19. November. Öffentliche Vernissage, bei der der Künstler anwesend sein wird, ist am Dienstag, 4. Juli, ab 19 Uhr. Tröger, der mit seiner Malerei nie die Öffentlichkeit suchte, arbeitete stets mehr in der Stille. Abseits gängiger „Trends“ und Avantgarden entwickelte er einen Malstil, der bisweilen „unzeitgemäß“ anmuten mag, aber umso mehr zeitlos wirkt und nur für sich steht. Sein Oeuvre ist weder mit dem Namen einer Gruppe noch mit einer bestimmten Richtung verbunden – es bleibt vielmehr singulär. Ein Blumenstrauß, ein Stillleben, der weite Blick auf einen See oder auf die Landschaft der bayerischen Voralpen, und nicht zuletzt: sein Garten. Dieses feste Motivrepertoire bietet Tröger immer wieder neue Ansätze. Seine Bilder entstehen langsam und oft über längere Zeiträume. „Der Entstehungsprozess ist mir grundsätzlich wichtiger als das Resultat. Ein Bild ist praktisch nie Ende, sondern Wirkung, sollte immer Lust wecken, neu zu öffnen“, sagt Tröger über seine Kunst. Es ist der Malvorgang, der in der Abstraktion die Bildwirklichkeit entstehen lässt, der die Motive in nichts als Farbflächen, Farbräume, Farbrhythmen verwandelt: Farbflächen in pulsierend-warmen Tönen oder leuchtend-hell kontrastiert. Farbräume, in denen zuweilen ungewöhnliche Proportionsverhältnisse zwischen Figur und Raum als bewusste Stilmittel eingesetzt sind. Oder Farbrhythmen, die in nervösem Duktus vibrieren.

Wann ist das Kunsthaus Kaufbeuren geöffnet?

Rudi Tröger, geboren 1929 in Marktleuthen in Oberfranken, wohnt seit Mitte der 1970er Jahre in Markt Indersdorf bei Dachau. Nach ersten malerischen Studien zwischen 1946 und 1949 bei Wilhelm Beindorf besuchte er die Akademie der Bildenden Künste in München und studierte dort bis 1957 bei Hans Gött und Erich Glette. Zehn Jahre später erhielt er selbst den Ruf als Professor und unterrichtet von 1967 bis 1992 an der Münchner Akademie. 1977 wurde Tröger zum ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste gewählt. 1993 erhielt Tröger den Kunstpreis der Landeshauptstadt München sowie den Friedrich-Baur-Preis für Bildende Kunst. Zahlreiche weitere Auszeichnungen und Ausstellungen im In- und Ausland folgten. Die Schirmherrschaft für die Ausstellung hat Herzog Franz von Bayern übernommen, ein begeisterter Sammler von Trögers Werken. Das Kunsthaus Kaufbeuren ist dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen, auch zum Begleitprogramm zu „Ausblicke und Innenschau“, gib es hier.