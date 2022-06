Bildung und Betreuung in Kaufbeuren: Antworten auf die Fragen der Zeit

Der Kaufbeurer Stadtrat setzt Akzente beim Zuschnitt des Jugend- und Familienreferats im Rathaus. Das ist Verpflichtung für die Zukunft, meint unser Autor.

29.06.2022 | Stand: 18:55 Uhr

Alfred Riermeier hat in seinen elf Jahren an der Spitze des Familienreferats einen super Job gemacht. Er ist ein Kind Kaufbeurens, hat das berufliche Leben im Rathaus verbracht. Jeder kennt ihn, er kennt jeden. Integration, Minderheiten, das Ehrenamt – im Alltag von Politik und Verwaltung sonst eher lästig. Das ist heute anders in Kaufbeuren. Auch das ein Verdienst Riermeiers. Und als ungekrönter König der Fördergelder bleibt er ebenfalls in Erinnerung. Kaum ein Projekt, für das er nicht ein Zuschussprogramm fand.

Lesen Sie dazu auch: Wer führt das große "Zukunftsreferat" im Rathaus Kaufbeuren?

Große Fußstapfen, in die seine Nachfolgerin aber gar nicht treten muss. Denn sie bekommt ein neu zugeschnittenes Ressort, ein deutlich größeres, das noch mehr Antworten auf die Fragen der Zeit geben soll. Zudem ist Cornelia Otto, anders als Laufbahnbeamter Riermeier, kommunale Wahlbeamtin. Das heißt, auf Zeit gewählt, im Stadtrat antragsberechtigt und redebefugt. Und der Stadtrat hat mit den Änderungen deutlich gemacht, dass er mehr Einfluss auf das „Zukunftsreferat“ nehmen will. Dieses Engagement, das der Stadtrat nun gezeigt hat, ist auch Verpflichtung für die Zukunft: Hoffentlich wird er seiner Verantwortung gerecht.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".