Bitte kein Heimspiel - die U20 des ESVK kann ins Halbfinale der DNL einziehen

Die U20 des ESVK ist am Samstag im Viertelfinale der DNL beim EV Landshut zu Gast – und will eine weitere Partie vermeiden. Denn ein Sieg bedeutet die Vorschlussrunde.

02.03.2023 | Stand: 17:30 Uhr

In aller Regel freuen sich Eishockeymannschaften, egal ob Senioren oder Junioren, auf Heimspiele. Die U20 des ESV Kaufbeuren möchte an diesem Wochenende ein Heimspiel aber vermeiden: „Wir machen eine Ausnahme. Wir würden in der laufenden Runde darauf verzichten“, sagt Kaufbeurens U20-Trainer Andreas Becherer vor der Partie beim EV Landshut.

ESVK hat zweimal 4:3 gewonnen

Der Grund ist klar: Nach zwei Siegen am ersten Viertelfinalwochenende in den Play-offs der Division I gegen Landshut ist der ESVK nur noch einen Sieg vom erneuten Erreichen des Halbfinals entfernt. Kaufbeuren siegte in Landshut 4:3 nach Penaltyschießen und zuhause ebenfalls 4:3 – nach normaler Spielzeit. Landshut steht deshalb mit dem Rücken zur Wand. Ab 17 Uhr steigt die Partie in Niederbayern, sollten die Landshuter siegreich sein, wird ein viertes Spiel am Sonntag ab 10.30 Uhr in Kaufbeuren nötig.

Landsberg setzt auf Emotionen

Becherer macht sich auch darauf gefasst, dass die Landshuter angesichts der Situation ihre Taktik etwas ändern könnten. „Das könnten ein paar Dinge sein, aber nicht allzu viel. Ich vermute, dass sie stark über die Emotionen gehen werden.“ Kaufbeuren müsse sich, so viel sei aus Sicht des Eishockeylehrers klar, auf ein enges Spiel in Landshut einstellen.

Leon Sivic, der Mann für die wichtigen Tore

Ein Spiel, das er nach letztem Stand mit demselben Kader wie am zurückliegenden Wochenende angehen wird, also auch wieder mit dem zuletzt so starken Leon Sivic im Sturm. Der hatte im ersten Spiel drei Treffer – den letzten 16 Sekunden vor Schluss, wodurch die Verlängerung erreicht wurde – und in der zweiten Partie das Siegtor geschossen.