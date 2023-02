Bitterer Abend für den ESV Kaufbeuren: Joker verlieren gegen die Eislöwen Dresden

Am Ende fehlten 0,7 Sekunden für den Punktgewinn: ESV Kaufbeuren verliert zu Hause mit 3:4 gegen Dresden. Entscheidungen der Schiedsrichter sind umstritten.

26.02.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Nach der 3:4-Heimniederlage des ESV Kaufbeuren gegen die Eislöwen Dresden hätten die Gefühlslagen gar nicht unterschiedlicher sein können. Während die sichtlich enttäuschten Joker im Tunnelblick die Kabine verließen, durfte sich Siegtorschütze Jordan Knackstedt im strömenden Regen vor dem Mannschaftsbus mit Sprechchören von den mitgereisten Fans feiern lassen.

Für den ESVK war es vor 2300 Zuschauern ein ganz bitterer Abend, denn am Ende fehlten 0,7 Sekunden für einen Punktgewinn, den sich die Mannschaft durchaus verdient hätte. Während die Spieler zum Teil selbstkritisch mit dem „Lucky-Punch“ von Dresden in der Schlusssekunde umgegangen waren, hatten die Zuschauer im Stadion in ihrer subjektiven Betrachtung schnell die Schuldigen ausgemacht.

Fehleinschätzung der Schiedsrichter beim Spiel des ESVK?

Insbesondere die Regelauslegungen in den Schlussminuten bescherten dem Schiedsrichter-Team ein gellendes Pfeifkonzert beim Gang in die Kabine. Stein des Anstoßes war dabei aus Sicht der Fans ein nicht gegebenes Foulspiel gegen Philipp Bidoul vor dem 3:3- Ausgleich sowie die Strafe gegen Tyler Spurgeon wegen eines hohen Stocks. Keine Fehleinschätzung der Schiedsrichter sah dagegen Beobachter Franz-Josef Trainer in beiden Spielsituationen.

Während ESVK-Trainer Marko Raita in der Pressekonferenz nach diplomatischen Antworten suchte, brachte Co-Trainer Daniel Jun die Gründe aus seiner Sicht auf den Punkt. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und hatten zum Ende hin klare Vorteile. Doch dann kamen ein paar komische Entscheidungen, die maßgeblich das Spiel entschieden haben“, sagt der Übungsleiter über die Regelauslegungen der Schiedsrichter.

Comeback von ESVK-Spieler Fabian Koziol nach Verletzungspause

„Man kann nie sagen, man habe ein Spiel wegen des Schiedsrichters verloren. 0,7 Sekunden vor dem Ende das Siegtor zu kassieren, ist immer unglücklich. Ich denke, wir sollten versuchen, das Positive mitzunehmen, denn wir haben insgesamt ein schnelles und gutes Spiel gemacht“, sagt dagegen Johannes Krauß, der mit seinem Tor zum 3:2 in der 52. Minute seine Mannschaft zunächst auf die Siegerstraße gebracht hatte. Mit einer Vorlage zum 2:1 von John Lammers fügte sich auch Fabian Koziol bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause wieder gut ein.

„Es war anstrengend, aber schön wieder dabei zu sein“, sagt der 23-jährige Verteidiger, der jedoch etwas Nervosität zu Spielbeginn nicht leugnen wollte. Es war auch diesmal die junge Generation beim ESVK, die mit ihrem frischen Eishockey für Schwung gesorgt hatte. Während beim Überzahlspiel der ersten Formation der Motor derzeit gewaltig stottert, springen die Jungen mehr und mehr in die Bresche.

Allen voran Nico Appendino, der immer mehr zum Denker und Lenker im Team wird. „Der Appe ist sau stark an der Scheibe und hat viel Übersicht, mit so einem Spieler ist es natürlich einfach im Powerplay zu spielen“, sagt Johannes Krauß lobend über seinen Mitspieler. Auch wenn es diesmal nicht zu einem Powerplay Treffer gereicht hat, versprüht diese Formation viel Gefahr.

Aufgefallen: Alle vier Vergleiche gegen die Eislöwen Dresden endeten immer nur mit einem Tor Unterschied oder in der Verlängerung und Penalty-Schießen. So passte es zu diesem Abend, dass auch das Schussverhältnis mit 25:25 unentschieden endete.