Warum sind in Kaufbeuren und Neugablonz heute viele Sirenen zu hören?

Die Feuerwehr im Ostallgäu rückt heute am Freitag mit 100 Feuerwehrfrauen und -männern ins Freibad Neugablonz aus. Sorgen machen müssen sich Anwohner nicht.

30.06.2023 | Stand: 11:22 Uhr

Über 100 Mitglieder der Feuerwehren Kaufbeuren, Pforzen, Oberbeuren, Hirschzell und Kleinkemnat rücken am Freitag, 30. Juni, in das Freibad in Neugablonz aus.

Feuerwehr im Freibad Neugablonz: Blaulicht und Sirene bei Großübung

Die Einsatzkräfte rücken von ihren Standorten mit Sondersignal, Sirene und Blaulicht, aus und fahren durch, beziehungsweise in die Stadt. "Es kommt somit zu einem erhöhten und konzentrierten Aufkommen an Blaulichtfahrten im Stadtgebiet", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. In und um Kaufbeuren werden also viele Feuerwehr-Fahrzeuge mit Blaulicht und Sirene unterwegs sein.

Sorgen müssen sich Anwohner aber nicht. Bei dem Großeinsatz im Freibad handelt es sich um eine Übung. Beginn ist gegen 19.30 Uhr.

Autofahrer müssen aufpassen - Straße in Neugablonz gesperrt

Die Gewerbestraße im Bereich des Freibades ist zeitweise komplett gesperrt. Autofahrer werden gebeten, Alternativstrecken zu benutzen, so die Stadt Kaufbeuren. Wer also in Richtung Pforzen unterwegs ist, biegt am einfachsten beim Lidl in die Josefsthaler Straße ab und fährt über Leinau. Autofahrer, die von Neugablonz Nord aus nach Germaringen oder auf die B12 wollen, fahren über die Gürtlerstraße in Richtung Gablonzer Straße.

Feuerwehr-Übung in Kaufbeuren - zuletzt kuriose Einsätze

Zuletzt war die die Kaufbeurer Feuerwehr bei mehreren ungewöhnlichen Einsätzen gefordert. In der Fußgängerzone halfen die Einsatzkräfte dabei, einen riesigen Bienenstock zu entfernen - und am Wochenende rückten die Feuerwehrmänner und -frauen zu Nestle in Biessenhofen aus. Säure war ausgetreten - Werksleiter Nestle-Werksleiter Jörg Wenisch zu unserer Redaktion: "Noch nie einen Einsatz in diesem Ausmaß"

Fotos der Großübung der Feuerwehren am Freibad in Neugablonz finden Sie am Samstag bereits auf allgaeuer-zeitung.de. (mit az)