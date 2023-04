Raser fährt auf der B12 bei Kaufbeuren fast 200 Stundenkilometer

Auf der B12 bei Kaufbeuren ist ein Autofahrer mit 83 km/h zu schnell unterwegs gewesen. Auf ihn kommt nun neben dem hohen Bußgeld ein Fahrverbot zu.

19.04.2023 | Stand: 12:47 Uhr

Die Polizei hat einen Autofahrer auf der B12 bei Germaringen mit 83 km/h zu schnell erwischt. Statt der erlaubten 100 km/h fuhr der Mann im Feierabendverkehr am Dienstagabend 183 km/h. Laut Polizei muss er nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1400 Euro und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen.

Geschwindigkeitskontrolle auf der B12 bei Kaufbeuren - insgesamt 59 Fahrer zu schnell unterwegs

Beamte der Kemptener Polizei hatten am Dienstag die Geschwindigkeiten auf der B12 in Fahrtrichtung München kontrolliert. Insgesamt waren in dem Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.45 Uhr 59 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. 24 von ihnen erhalten ein Verwarnungsgeld, 35 bekommen ein Bußgeld von mindestens 60 Euro und zum Teil einen Punkt in Flensburg. Autofahrer müssen am 21. April ganz besonders aufpassen. Die Allgäuer Polizei blitzt an weit über 50 Messstellen.

