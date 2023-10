Blitzschnell am Spielgerät - Rihards Babulis rettet ESVK den Sieg

Torwart Rihards Babulis war der große Rückhalt beim 2:1-Sieg des ESV Kaufbeuren bei den Lausitzer Füchsen. Dabei spielen die Joker auch gegen sich selbst.

09.10.2023 | Stand: 14:12 Uhr

Es lief sprichwörtlich für Torhüter Rihards Babulis vom ESV Kaufbeuren: Er kam, sah und siegte! Denn Trainer Marko Raita beorderte den 20-Jährigen erstmals in dieser Spielzeit - abgesehen von der Vorbereitung - zwischen die Pfosten: „Nach einer Verletzung zu Saisonbeginn konnten wir ihn noch nicht bringen. Aber er benötigt auch Spielpraxis und war heiß, das wussten wir. Wir haben zwei sehr gute Keeper, und Rihards hat gleich ein sehr starkes Spiel gemacht“, adelte der Kaufbeurer Übungsleiter seinen Schlussmann, der 39 von 40 Schüssen, die die Weißwasseraner abgefeuert hatten, stoppte.

Aufwärmtraining am Rasthof Oberlausitz

Ab und an hatte der Youngster im Gehäuse auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite – so unter anderem, als nach knapp zwei Spielminuten ein Schlenzer von Eric Valentin an die Torlatte prallte. Ein früher Treffer der Füchse hätte dem Match vielleicht eine andere Richtung gegeben. Insgesamt aber waren die Rot-Gelben von Anfang an und trotz der beschwerlichen Anreise hellwach und das aktivere Team. „Ich weiß nicht, was in Weißwasser im Wasser ist. Die vielen Kilometer bis zum Spiel waren für uns diesmal gar kein Nachteil. Wir haben das erste Drittel komplett kontrolliert“, befand Trainer Raita. Wahrscheinlich hat sich auch ein Zwischenstopp kurz vor dem Verlassen der Autobahn bezahlt gemacht. Denn am „Rasthof Oberlausitz“, wenige Kilometer vor der Abfahrt Bautzen, legte der Mannschaftsbus eine Pause ein. Es folgten 25 sportliche Minuten, um die Muskulatur zu lockern und den Kreislauf auf Touren zu bringen.

Füchse skaten mit "Busbeinen"

Derweil standen die Gastgeber anfangs im Verdacht, die berühmten „Busbeine“ zu haben. „Ich muss es nochmals betonen. Wir sind von letztem bis zu diesem Freitag 4040 Kilometer quer durch die Republik gefahren. Vielleicht waren wir deshalb im ersten Drittel mental nicht auf der Höhe. Die Balance zwischen Offensive und Defensive stimmte nicht und es gab viel zu viele Scheibenverluste“, erklärte EHC-Coach Petteri Väkiparta das 0:2 nach nur neun Minuten. „Ich weiß nicht, warum. Aber im zweiten Drittel haben wir unseren Matchplan verlassen und begonnen, gegen uns zu spielen“, monierte hingegen sein finnischer Landsmann hinter der Bande der Buron Joker, die zur Spielmitte bei langen 104 Sekunden doppelter Überzahl die große Chance hatten, die Partie vorzuentscheiden.

Babulis ist überall

Das taten sie aber nicht und gerieten folgerichtig mächtig unter Druck, zumal sie danach auch noch – insgesamt vier – kleine Strafen zogen. Doch stand Babulis lange einem Gegentreffer im Weg, der blitzschnell zwischen den Pfosten agierte und irgendwie immer noch ein Körperteil an das Spielgerät brachte. „Wir hätten heute punktemäßig auch etwas mitnehmen können. Es war sehr knapp; auch bei drei oder vier Pfostenschüssen“, resümierte Väkiparta, der sich sogar noch als „Akrobat“ präsentierte: In Minute 56 stand Weißwassers Übungsleiter plötzlich wild gestikulierend direkt auf der Bande vor der Spielerbank. „Ich brauchte etwas mehr Höhe, um zu sehen, ob der Gegner tatsächlich zu viele Spieler auf dem Eis hatte. Gott sei Dank hatte ich richtig gezählt. Sechs Mann…“, lächelte der Finne. Da war das einzige Tor des Abends der Ostsachsen bereits gefallen.

Joker verlassen den Matchplan

Am Ende verriet Raita noch, dass es nicht der Plan für seine Mannschaft gewesen sei, nach der frühen Führung fast nur noch defensiv zu agieren: „Wir wollten kompakt stehen und immer wieder offensive Akzente setzen. Weißwasser hat aber so sehr gedrückt, dass wir uns zurückziehen mussten. Es war ein harter Kampf, um die Punkte zu behalten.“