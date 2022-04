Ein Wochenende voller Blumenfreuden: Die Kurstadt blüht wieder auf

Ein kilometerlanger Tulpenpfad schlängelt sich durch Bad Wörishofen, die Osterbrunnen ziehen die Blicke der Spaziergänger auf sich.

Den Lenz mit allen Sinnen genießen. In der Kneippstadt grünt und blüht es wieder an allen Ecken und Enden. Auch in diesem Jahr zieht sich ein kilometerlanger Tulpenpfad mit 40 Beeten durch die Innenstadt und weckt bei Einheimischen und Gästen Frühlingsgefühle.

103.800 Blumenzwiebeln gepflanzt

Schon im Oktober des vorigen Jahres wurden exakt 103.800 Blumenzwiebeln gepflanzt, die sich jetzt als Tulpen, Narzissen und Hyazinthen einen Weg an die Sonne bahnen.

Wer in die farbige Welt der Frühlingsblüher eintauchen möchte, sollte die kostenlosen Führungen nicht verpassen. Am Samstag, 23. April lädt Stadtgärtnermeister Andreas Honner um 14.30 und 16.30 Uhr zu einem Rundgang ein, der vom Luitpold-Leusser-Platz durch die Kurpromenade führt. Treffpunkt zur Besichtigung der blühenden Kreationen ist jeweils am Steinbrunnen vor dem Kurhaus.

Entdeckungsreise auf dem Tulpenpfad

Bei der einstündigen Wanderung entlang des Blumenmeeres fallen nicht nur die festlich geschmückten Osterbrunnen und Tulpen in all ihrer Vielfalt ins Auge, sondern auch drei riesige Ostereier, die am Denkmalplatz für Wörishofen und die Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp werben. Interessierte können auch auf eigene Faust entlang des Tulpenpfades auf Entdeckungsreise gehen. Schilder an den Beeten geben den Besuchern Auskunft zur Gattung und Herkunft der unterschiedlichen Pflanzen. Auch auf Fragen wie: „Was hat die Tulpe mit einer Kopfbedeckung zu tun?“ oder „Wie gelangte die Tulpe nach Holland?“ bekommt man eine Antwort.

Nach der Corona-Zwangspause findet am Samstag, 23. April, auch wieder ein Tulpentag statt. Für dessen musikalischen Rahmen sorgt mit speziellen „Tulpen-Konzerten“ im Kurtheater um 10.30 und 15 Uhr die Noch-Kurkapelle „Musica Hungarica“. Eine der letzten Gelegenheiten, die beliebten Musiker noch einmal live auf der Bühne zu erleben. Zum glanzvollen Abschluss und Ausklang des Tulpentages lädt der Kur-und Tourismusbetrieb um 20 Uhr zum traditionellen Tulpenball in den Kursaal ein. Dort darf in einem „Meer von Tulpen“ zur fetzigen Musik der Kapelle „Voice“ endlich wieder das Tanzbein geschwungen werden.

Die Stadtgärtner haben in aufwendiger und mühevoller Arbeit den Saal mit etwa 2000 Tulpen geschmückt.

