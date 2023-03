Wenn zwischen "alten Streithansln" plötzlich Harmonie herrscht

Muntere Stimmung beim Bockbierfest der Kaufbeurer CSU. Laut Oberbürgermeister Stefan Bosse sind sogar die Wogen zwischen ihm und Bernhard Pohl geglättet.

27.03.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Munter und versöhnlich ging es zu beim Bockbierfest, zu dem die Kaufbeurer CSU am Sonntag in den Kolpingsaal eingeladen hatte. Namhafte Politiker und Bürgermeister ließen sich den Buronator-Doppelbock schmecken, während Jürgen Richter in seiner Paraderolle als Petr Hrdlacek über eine Stadt im Dornröschenschlaf und „alte Streithansel“ abzog.

