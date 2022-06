Bodenständiger Start - Banholzer mit verhaltenem Saisonstart

Peter Banholzer beginnt die Supermoto-Saison in der IDM im Verfolgerfeld. Dabei zeigt er aber Kämpferqualitäten und gehört zu den schnellsten Fahrern im Feld.

Das Jahr fing für Peter Banholzer gut an, doch der Saisonstart in die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) im Supermoto war noch schleppend: Eingekeilt zwischen anderen Fahrern kam der 25-jährige aus Blonhofen nur im Verfolgerfeld auf dem engen Kurs in Schaafheim ins Ziel. Das ist für den ambitionierten Vizemeister von 2020 und Dritten von 2021 zu wenig, obwohl er mit seiner Fahrleistung und Rennzeiten zufrieden sein kann.

Der Bruder ist weg, ein Sohn ist gekommen

Die vergangenen zwei Jahre hatte Banholzer trotz großer Veränderungen gleichsam seinen Durchbruch. Zwar hatte er bis dahin schon Erfolge und Titel gefeiert, doch mit der Vizemeisterschaft 2020 war er endlich fast ganz oben gelandet. Allerdings gab damals sein Bruder Max (21) bekannt, dass er auf Motocross (MX) umsteigen wird – bis dahin hatten sich die Brüder gemeinsam durch alle Klassen von Kindesbeinen an durchgekämpft und sind auch Vizemannschaftsweltmeister geworden. Dafür heiratete Peter Banholzer im Frühjahr 2021 Alina Vollmer – standesgemäß auf dem Motorrad nach der Trauung – und Anfang dieses Jahres wurde das Paar Eltern von Sohn Finn.

Mit Max im MX-Clinch

Ebenfalls neu ist heuer die Rennmaschine, mit der Banholzer im Winter viel Zeit auf dem Prüfstand und vor der Saison beim Training in Italien, Cheb und Memmingen verbracht hatte. Den harten Schliff holte sich der 25-Jährige vom AMC Kempten beim gemeinsamen Training mit Max auf MX-Strecken.

Enge Kartstrecke

Nun ging es in die neue Saison auf der engen Kartstrecke in Schaafheim. Die war zuletzt zwei Jahre nicht im Rennkalender, weshalb Mann und Maschine im Training noch Abstimmungsprobleme hatten. Doch vor den beiden Läufen war Banholzer mit seiner Husqvarna 450cccm zufrieden und zuversichtlich. Im Zeittraining setzte sich der Fahrer vom Team MH Motorsport in der ersten Startreihe fest – und lag im ersten Lauf gleich auf Position drei. Doch dann gab es einen Rennabbruch. Auch nach dem Neustart war er gut dabei, bis ihm im Offroad der Motor ausging und er zurückfiel. Immerhin bewies er dann, dass Überholen auf einem engen Parcours schwer, aber nicht unmöglich ist. Banholzer rückte wieder auf Platz sechs vor, musste aber dann in einem Viererpulk über die Ziellinie fahren.

Doublette im zweiten Lauf

Der zweite Lauf glich dem ersten – im guten wie im schlechten: Dieses Mal hatte Banholzer während eines Gerangels im Offroad Plätze verloren, kämpfte sich erneut vor und kam mit einem Dreierpulk ins Ziel – auf Platz fünf.

Die Spitze ist nicht weit weg

Die nackten Zahlen begeisterten Banholzer noch nicht: Nach den beiden Läufen liegt er in der Gesamtwertung auf Platz fünf. Doch seine Aufholjagden zeigen, dass er zur Spitze gehört – und seine Rundenzeiten, dass er sogar um den Titel mitfahren kann.