Bogenschießen: Große Erfolge für Kaufbeurer bei deutschen Meisterschaften

01.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Andrea Stowasser schreibt Geschichte für den Bogensportverein Buronen Kaufbeuren: Stowasser wurde deutsche Meisterin WA 3D in der Klasse Langbogen Damen. Zudem erreichte Donat Vogel zwei Top Zehn-Plätzen.

Die deutschen Meisterschaften WA 3D fanden beim Bogenclub (BC) Villingen-Schwenningen statt – wie bereits 2022. WA 3D heißt: Es stehen im Gelände 24 Ziele, auf die jeweils zwei Pfeile geschossen werden, die beide zählen. Der Deutsche Schützenbund hat insgesamt 360 Schützen und Schützinnen an den beiden Tagen geladen, da diese sich über Ihre jeweilige Landesmeisterschaft qualifiziert hatten. Für Stowasser und Vogel lief es in ihren Disziplinen gut.

Zunächst waren die Bogenklassen Recurve, Blankbogen und Langbogen an der Reihe. Bei trockenem Wetter ging es in den Parcours, jedoch begann es gegen Mittag zu regnen – und es sollte bis zum Ende nass bleiben.

Parcours bei den deutschen Meisterschaften erwies sich als sehr schwierig

Am zweiten Tag hatten die Compounder sowie die Traditionellen Bogen ein wenig mehr Glück mit dem Wetter, erst gegen Ende des Wettbewerbs fing es an zu regnen. Doch der Parcours erwies sich als sehr anspruchsvoll, da eine Regeländerung angewandt wurde, die den Wettbewerb erschwerte. Das hinterließ bei fast allen Teilnehmenden einen faden Beigeschmack. Die Kritik kam bei den Kampfrichtern wohl an, deshalb wurden am nächsten Tag umgepflockt.

Dennoch überwog das Positive: Ein toller Wettkampf – an beiden Tagen mit der Nationalhymne abgerundet – den die Bogenschützen und -schützinnen so schnell nicht vergessen werden. Vor allem nicht Andrea Stowasser. Was die bayerische Vizemeisterin vorher für nie möglich gehalten hatte: Sie wurde deutsche Meisterin in der Klasse Langbogen Damen.

Aushängeschilder des BSC Buronen Kaufbeuren

Aber auch der bayerische Meister Donat Vogel war zufrieden: 10. Platz Langbogen Master und 9. Platz Traditioneller Bogen Master. Aufgrund der sehr starken Konkurrenz in diesen beiden Bogenklassen kann das als sehr erfolgreich für Vogel gewertet werden. Beim BSC Buronen Kaufbeuren ist man stolz auf die beiden Aushängeschilder.