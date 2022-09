„Wer tut so etwas?“ - Nach mutmaßlicher Bombendrohung gegen Schule ist die Erschütterung groß

Eine mutmaßliche Bombendrohung hält am Donnerstag die Schulfamilie im Kaufbeurer Norden und Einsatzkräfte in Atem. Die Drohung erinnert an einen anderen Fall.

22.09.2022 | Stand: 13:10 Uhr

„Wer tut so etwas?“ Diese Frage stellt sich eine Mutter an diesem Donnerstagmorgen. „Das ist doch krank.“ Ihre Tochter besucht die Ludwig-Reinhard-Schule, in der Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf unterrichtet werden. Heute jedoch später als gewohnt, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt, wann das sein wird. Eine mutmaßliche Bombendrohung an der Außenfassade hält die Schulfamilie und die Sicherheitskräfte in Atem. Gegen halb acht, noch vor Unterrichtsbeginn um 8.15 Uhr, lässt die Polizei nach dem Anruf aus dem Rektorat die Schulgebäude räumen, das Gelände wird abgesperrt. Polizeistreifen leiten den Verkehr großräumig um.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Derweil suchen Einsatzkräfte das Schulgebäude ab, in dem auch vier Klassen der Konradin-Grundschule im Haken untergebracht sind. Im Einsatz ist ein Sprengstoffsuchhund. Kein Schüler, keiner der 20 Lehrkraft ist zu diesem Zeitpunkt in Gefahr. Das betont ein Polizeisprecher. 250 Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Reinhard-Schule, die teilweise mit Kleinbussen und Begleitpersonen zum Unterricht gebracht werden, betreten gar nicht erst das Schulgebäude. Sie werden im Gebäude der Lebenshilfe und des Kindergartens in der Nachbarschaft untergebracht. Die Schüler der Konradin-Grundschule nehmen zu diesem Zeitpunkt an einem Gottesdienst in der Heiligen Familie teil und bleiben während der Einsatzes dort.

Einsatz nach Bombendrohung: "Alles lief wie am Schnürchen"

Um kurz vor 9 Uhr gibt die Polizei Entwarnung. Die Suche ist ergebnislos verlaufen. Die Polizei schließt eine Gefahrenlage nun aber definitiv aus. Nach und nach werden die Einsatzkräfte abgezogen, das Sonneneck ist für die Verkehr freigegeben. Die Begleitperson eines Schülers zeigt sich fassungslos, aber auch erleichtert. „Das lief alles wie am Schnürchen.“ Allerdings sei die Aufregung unter den Kindern und Jugendlichen spürbar gewesen, als die eintreffenden Kleinbusse auf dem Parkplatz eines Supermarktes zwischengeparkt wurden. Er wisse die Schüler mit den unterschiedlichen Behinderungen aber in besten Händen. Gegen 10 Uhr läuft der Unterricht wieder weitegehend normal. „Alle sind unversehrt“, sagt Schulleiter Bernhard Neurohr, der noch am Vormittag die Schokokussvorräte im nahen Discounter aufgekauft, um seinen Schützlingen den Tag zu versüßen.

Nachbarin nach Großeinsatz an Schule in Kaufbeuren geschockt

„Furchbar, da gibt es immer ein paar Leute, die sich einen Spaß aus so etwas machen“, sagt eine Nachbarin, die den Einsatz beobachtet hat. „Hoffentlich schnappen sie die Täter bald.“ Wie die Drohung konkret formuliert war und gegen wen oder was sie sich richtete, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. „Wir möchten vor allem auch Nachahmungstaten vermeiden“, sagt der stellvertretende Kaufbeurer Polizeichef Markus Mükusch am Einsatzort. Lediglich soviel: Die mutmaßliche Drohung sei schriftlich geäußert worden, von der Straße aber nicht sichtbar. Sie wurde noch am Morgen entfernt. Das Schulgelände ist weitgehend öffentlich zugänglich.

Was droht dem Täter?

Lesen Sie auch

Gelände wurde weiträumig abgesperrt Bombendrohung? Einsatz an der Ludwig-Reinhard-Schule in Kaufbeuren

Polzeisprecher Holger Stabik spricht von einer „unkonkreten Bedrohung“. Die Ermittlungen richten sich nun gegen Unbekannt – und zwar wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat“, wie es juristisch heißt. So etwas kommt immer wieder vor. Wenn der oder die Täter gefasst werden, müssen sie mit empfindlichen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafe rechnen. Außerdem werden ihnen die Einsatzkosten aufgebrummt. „Wir nehmen solche Drohungen sehr ernst“, sagt Stabik. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter gibt es am Donnerstag noch nicht.

Der Fall erinnert an drei ähnlich gelagerte jüngste Fälle in Marktoberdorf, wo Drohungen in Zusammenhang mit dem Schulzentrum auftauchten. Jedesmal löste das große Polizeieinsätze aus. Danach konnten konkrete Gefährdungen jeweils ausgeschlossen werden. Tausende Schüler waren von den Evakuierungen betroffen. Ermittlungen laufen noch.