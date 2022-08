In Kaufbeuren hat der erste Automaten-Shop eröffnet. Die Betreiber sind zuversichtlich, eine Marktlücke auszufüllen. Das ist ihr Konzept.

29.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Feierabend. Ugur steht gegen 18.30 Uhr vor den Automaten im „Box’nstop“ in der Neugablonzer Straße. „Chips, ’ne Milch und was Süßes“ brauche er noch. Im Discounter 200 Meter weiter müsse er jetzt wohl an der Kasse anstehen, sagt der 23-Jährige. „Das Angebot hier ist auch okay.“

