Brand bei Gerätetest im Innovapark Kaufbeuren

09.12.2022 | Stand: 07:58 Uhr

Bei einem Gerätetest im Labor des Unternehmens Intertek im Innovapark in Kaufbeuren ist gestern am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Mitarbeiter konnten das Feuer teilweise löschen. Der Hallentrakt wurde evakuiert. Wie die Feuerwehr mitteilte, übernahmen Einsatzkräfte mit schwerer Atemschutzausrüstung und einem Handlöschgerät die Nachlöscharbeiten.

Innovapark Kaufbeuren: Feuerwehr rückt mit Atemschutzausrüstung an

Die Halle war stark verraucht und wurde daraufhin mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zudem belüftete die Feuerwehr die Räume, bevor die Mitarbeiter wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand. Welches Gerät getestet wurde und was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst nicht bekannt. Sachschaden soll nicht entstanden sein.

Das Unternehmen war kürzlich in die Schlagzeilen geraten, da es in einem neugebauten Batterietestlabor außerhalb des Innovaparks zu einer Explosion gekommen war. Dabei entstand hoher Sachschaden. Auch früher hatte es in dem alten Testcontainer häufiger Zwischenfälle, wenn auch nicht so schwere gegeben.