Brand bei Kaufbeuren: Wie geht es den Opfern?

In Kleinkemnat brennt am Samstag ein Wohnhaus, in dem Menschen mit psychischen Erkrankungen leben. Vieles deutet darauf hin, dass alles viel schlimmer hätte enden können.

29.01.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Aufwühlende Szenen am Samstag um kurz vor Zwölf. Der Rauchmelder in dem Wohnhaus am Schloßfeld in Kleinkemnat schreckt die Nachbarschaft auf. Ein Mensch steht am Fenster im ersten Stock, winkt und ruft. Dunkler Rauch dringt aus dem Haus. Am Hof gegenüber kommt der Sohn einer Nachbarin von der Arbeit heim. Der Feuerwehrmann will gleich den Schlüssel für die Wache der Feuerwehr Kleinkemnat aus dem Haus holen. „In diesem Augenblick ging schon die Sirene.“ So erzählt die Mutter während des Großeinsatzes der Rettungskräfte, die zwei Bewohner aus dem Haus retten. Einer wird mit einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht. Fünf weitere Menschen können das Gebäude selbst verlassen.

„Brennendes Bett, Personen im Gebäude“ - so die Erstalarmierung der Feuerwehr. Als die ersten Kräfte aus Kleinkemnat eintreffen, habe sich ihnen ein „dramatisches Bild“ geboten, berichtet Stadtbrandrat Christian Martin. Im ersten Obergeschoss schlagen Flammen aus dem Haus, ein Bewohner steht noch immer an einem Fenster. Die Feuerwehr rettet ihn über eine Steckleiter. Gleichzeitig durchsuchen weitere Einsatzkräfte in schwerer Atemschutzausrüstung das Mehrfamilienhaus und bringen weitere Menschen in Sicherheit. Feuerwehren aus Kaufbeuren, Oberbeuren und Neugablonz treffen ein. Der Brand breitet sich rasend schnell auf das Dachgeschoss und den Dachstuhl aus.

Die Rauchentwicklung bei dem Brand in Kleinkemnat war so heftig, dass die Menschen in der Umgebung aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bild: Alexander Vucko

Die Löscharbeiten dauern bis in den Abend. Am frühen Nachmittag ist die Rauchentwicklung derart stark, dass über das Notfallinformationssystem des Bundes, NINA, Alarm ausgelöst wird. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, Autofahrer Kleinkemnat wegen der vielen Einsatzfahrzeuge meiden. Mehr als 80 Rettungskräfte der Feuerwehren, Rettungsdienste und der Polizei sind im Einsatz. Bürger im Dorf werden mit Lautsprecherdurchsagen gewarnt.

Wohnhausbrand in Kleinkemnat: Immer wieder Glutnester im Dach

Am Nachmittag ist das Feuer unter Kontrolle. Die Feuerwehr deckt aufwändig das Dach ab, da immer wieder Glutnester entdeckt werden. Zu diesem Zeitpunkt erreicht die Rettungskräfte auch die gute Nachricht, dass die Verletzten auf dem Weg der Besserung sind. Ein Bewohner erlitt eine starke Rauchgasvergiftung, die im Kaufbeurer Klinikum weiterbehandelt wird. Der Rauch setzte zudem einer weiteren Person zu, die laut Polizei jedoch keine weitere ärztliche Behandlung benötigte.

In der Nachbarschaft zeigt man sich nach der Rettung erleichtert. „Alles gutgegangen, bis auf den großen Schreck und den hohen Schaden“, meint ein Landwirt. Bei den sieben Betroffenen handelt es sich um Bewohner einer ambulant betreuten Wohngruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Der Schock sei natürlich groß, berichtet Achim Crede, Leiter des Bereiches „Wohnen und Fördern“ bei den Bezirkskliniken. Die Betroffenen werden vorläufig im Bezirkskrankenhaus untergebracht, bis neue Plätze in Wohngruppen gefunden seien. „Gott sei Dank ist kein starker Wind“, sagt eine Nachbarin mit Blick auf einen Heustock in der Nähe. Feuerwehr-Kommandant Christian Martin berichtet, dass die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsdiensten und der Polizei reibungslos verlaufen sei. Zum ersten Mal kam zudem der neue Abrollbehälter Hygiene der Feuerwehr zum Einsatz, in dem sich Atemschutzträger nach dem Einsatz an Ort und Stelle umziehen können. Bisher hätten sie in kontaminierter Montur erst in einem Feuerwehrfahrzeug den Weg zur Wache antreten müssen.

400.000 Euro Sachschaden bei Feuer in Wohnhaus: Die Polizei ermittelt zur Brandursache

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden nach dem Brand auf 400.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.