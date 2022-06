Ein Großbrand und viele Fragen: Wie geht es nach dem Feuer im Hauberrisser-Haus weiter?

Nach dem Großbrand am Hauberrisser-Haus in Kaufbeuren kann die Polizei noch immer nicht in der Ruine ermitteln. Die Reste des Gebäudes drohen einzustürzen.

08.06.2022 | Stand: 18:47 Uhr

Das Hauberrisser-Haus, wie es die Kaufbeurer kannten, ist Geschichte. Nach dem verheerenden Brand am vergangenen Donnerstag steht auf dem Brauereiberg nur noch die Ruine des Baus, der bislang als stadtbildprägend angesehen wurde. Hinweise auf die Ursache des Feuers oder gar eine Brandstiftung haben sich laut Polizei bislang nicht ergeben. Allerdings sind die Ermittlungen schwierig, denn nach wie vor können die Ermittler das Gebäude wegen der Einsturzgefahr nicht betreten.

