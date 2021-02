Ist der beim Löschen des Feuers in der "Hasenfärbe" in Kaufbeuren verwendete Schaum gefährlich für die Umwelt? Was Stadtbrandrat Helmut Winkler dazu sagt.

28.01.2021 | Stand: 23:13 Uhr

Sorgen machte sich nach dem Brand der „Hasenfärbe“ in der Kaufbeurer Innenstadt ein Leser. Da bei der Bekämpfung des Feuers auch Löschschaum zum Einsatz kam, befürchtet er eine chemische Verunreinigung des Bodens und des Abwassers sowie Schäden an den umliegenden Bäumen. Der Kaufbeurer Stadtbrandrat Helmut Winkler gibt allerdings Entwarnung: Der verwendete Schaum werde als weitgehend ungefährlich eingestuft.