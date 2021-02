Durch den Brand verlieren 24 Menschen ihr Zuhause. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Wie ein Familienvater den Ausbruch des Feuers erlebt hat.

Die einen bieten Kinderkleidung und Schuhe an, die anderen ein Babybett, Handtücher und Decken. Zahlreiche Kaufbeurer und Ostallgäuer wollen den Betroffenen nach dem Brand in Großkemnat helfen. 24 Menschen haben in der Nacht auf Mittwoch urplötzlich ihr Zuhause verloren, darunter zwölf Kinder. „Alle sind zumindest kurzfristig bei Nachbarn oder Verwandten untergebracht“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse. „Es war eine ganz große Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft da.“