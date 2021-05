Brand in Kaufbeuren: Gefährliches Missgeschick beim Kochen

Weil Speiseöl in einem Kochtopf überhitzte, hat es in einer Wohnung in Kaufbeuren gebrannt. Bewohner mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

13.05.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Mit 35 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen rückte die Kaufbeurer Feuerwehr am Mittwochabend in der Ludwigstraße an. Dort war ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden.

Beim Kochen hatten die Bewohner einer Mietwohnung im ersten Stock Speiseöl in einem Topf versehentlich zu stark erhitzt, sodass es in Brand geraten war. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte war es den Bewohnern schon gelungen, die Flammen mithilfe von Kleidungsstücken zu ersticken. Allerdings zogen sich dabei drei Personen Rausgasvergiftungen zu. Sie wurden zur Behandlung ins Klinikum Kaufbeuren gebracht, konnten aber am selben Abend wieder entlassen werden.

Feuerwehrleute unter Atemschutz übernahmen die Nachlöscharbeiten, beförderten das Brandgut mithilfe der Drehleiter aus der Wohnung und belüfteten die verqualmten Räume. Während des gut einstündigen Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Kaufbeurer Altstadt. Eine Schadenssumme konnte die Kaufbeurer Polizei zunächst noch nicht nennen.