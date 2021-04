In Kaufbeuren haben zahlreiche Feuerwehrleute den Brand eines Wohn- und Geschäftshauses am Freitag bekämpft. Wie Bäcker Ulrich Wiedemann das Feuer erlebte.

09.04.2021 | Stand: 15:40 Uhr

Als die Feuerwehr ausrückt, steht Bäckermeister Ulrich Wiedemann in seiner Oberbeurer Backstube. 3.45 Uhr am frühen Freitagmorgen. Es ist stockdunkel. Die Stadt schläft. Dann zerreißen Sirenen die Stille, Blaulicht flackert in den Straßen. Wiedemann weiß es in diesem Augenblick noch nicht, aber Semmeln wird der Chef vom Löwenbeck in seiner Filiale an der Kemptener Straße vorerst nicht verkaufen. Das Wohn- und Geschäftshaus, in dem er mit dem Laden Mieter ist, brennt gerade lichterloh.