Ursache für Brand in Kaufbeuren scheint geklärt - Grund für tödliches Feuer in Irsee noch offen

Der Auslöser des Wohnhausbrandes in Kleinkemnat vor zwei Wochen ist laut Polizei geklärt. Die Ursache des tödlichen Feuers in Irsee ist dagegen noch offen.

14.02.2023 | Stand: 06:17 Uhr

Die Ursache des Wohnhausbrandes in Kleinkemnat bei Kaufbeuren vor zwei Wochen ist geklärt. Ein Bewohner soll laut der Polizeisprecherin gegen eine brennende Kerze am Bett gestoßen sein, wobei sich ein Vorhang entzündete.

Am Gebäude, in dem eine Wohngruppe für psychisch kranke Menschen untergebracht war, entstand bei dem Feuer Sachschaden in Höhe von mehr als 400.000 Euro. Zwei Menschen wurden verletzt. Gegen den 58-jährigen Bewohner ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung.

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Feuer in einem Wohnhaus in Irsee (Ostallgäu) am Freitag gehen indes weiter. Möglicherweise zieht die Kripo nun einem Gutachter hinzu, der zweifelsfrei klären soll, wie es zu dem Brand kam, bei dem am Freitagabend ein 77-jähriger Mann starb.

Ermittlungen zu tödlichem Brand in Irsee laufen

Ob die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams anordnet, ist laut einer Polizeisprecherin in Kempten noch unklar. Die Feuerwehr hatte den leblosen Senior in der Erdgeschosswohnung des brennenden Bauernhauses entdeckt. Bei dem Feuer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

