Brand in Kaufbeurer Seniorenheim

Puppe und Badeschuhe auf angeheiztem Kachelofen brennen an. Bewohnerin muss mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

21.11.2022 | Stand: 12:45 Uhr

In einem Seniorenheim am Gartenweg in Kaufbeuren brannte es am frühen Montagmorgen. Vermutlich hatte einer der Bewohner mehrere Gegenstände, darunter eine Puppe, Badeschuhe und ein Handtuch, durch die Lüftungsluken auf die Brennkammer eines Kachelofens gelegt. Als dieser längere Zeit eingeheizt wurde, fingen die Gegenstände an zu schmoren und es rauchte stark. Eine Bewohnerin des Pflegeheimes musste mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung ins Klinikum gebracht werden. Beschädigt wurde lediglich der Kachelofen selbst, der Schaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. Die Feuerwehr Kaufbeuren entfernte die Glut aus dem Ofen. Die 15 Einsatzkräfte durchsuchten die Räume nach weiteren Verletzten. Mit mit zwei Drucklüftern wurde schließlich der Rauch vertrieben. Die Rettungskräfte waren eineinhalb Stunden im Einsatz.