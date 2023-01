Wohnhaus bei Kaufbeuren brennt - Mindestens zwei Verletzte

In Kemnat bei Kaufbeuren ist heute ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen: Aktuell gehen die Retter von zwei Verletzten aus. Der Feuerwehr-Einsatz läuft.

28.01.2023 | Stand: 13:57 Uhr

Großeinsatz der Rettungskräfte in Kemnat bei Kaufbeuren: Dort brennt seit Samstagmittag ein Wohnhaus. Sieben Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden, zwei Verletzte mussten mit einer Rauchgasvergiftung notärztlich versorgt werden.

Beide wurden zwischenzeitlich ins Klinikum Kaufbeuren gebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an.

Brand heute in Kemnat bei Kaufbeuren - Großeinsatz der Feuerwehr

Die Erstmeldung der Polizei über den Brand in Kleinkemnat bei Kaufbeuren ging heute (28.1.2023) kurz vor 12 Uhr ein.

Zunächst war die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in Kemnat, einem Ortsteil von Kaufbeuren, gerufen worden. Stadtbrandrat Christian Martin berichtete an der Einsatzstelle, dass sich das Feuer in der Folge ausgeweitet habe. Der Dachstuhl des Gebäudes steht in Flammen. Es gibt eine starke Rauchentwicklung.

Starke Rauchentwicklung: Einsatzkräfte bitten, Kemnat zu umfahren

Die Rettungskräfte bitten Autofahrer, den Einsatzort zu umfahren. Über die Notfallinformations-App des Bundes, NINA, wurde gegen 13.30 Uhr ebenfalls Alarm ausgelöst. Anwohner werden gebeten, die Fenster zu schließen und den Bereich Kemnat zu meiden.

Im Einsatz sind aktuell rund 60 Kräfte der Feuerwehr, die den Brand im Kaufbeurer Ortsteil Kemnat bekämpfen. Auch Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Die Feuerwehr hat weitere Einsatzfahrzeuge und schweres Gerät nachgeordert, da der Dachstuhl für weitere Löscharbeiten nun geöffnet werden muss.

Wohnhausbrand: Sieben Bewohner gerettet

Feuerwehr-Kommandant Martin geht davon aus, dass sich keine weiteren Bewohner mehr im Haus befinden. Einsatzkräfte mit schwerer Atemschutzausrüstung haben das Gebäude durchsucht. Sieben Menschen wurden gerettet. Nach aktuellem Stand müssen zwei Menschen mit Rauchgasvergiftungen im Klinikum behandelt werden, einer gilt als schwerverletzt. Fünf weitere Bewohner seien unverletzt, stünden aber unter Schock.