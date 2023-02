Wohnhaus-Brand bei Kaufbeuren: Wann können die Ermittler in die Ruine?

Die Ermittlungen nach dem Feuer am Sonntag bei Kaufbeuren verzögen sich, weil die Ruine einsturzgefährdet ist. Es besteht Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung.

02.02.2023 | Stand: 05:31 Uhr

Nach dem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus in Kleinkemnat am Samstag können die Brandfahnder voraussichtlich erst am Donnerstag die Ruine betreten. Dann werden auch die Untersuchungen direkt am Brandherd fortgesetzt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Zuvor muss ein Statiker das möglicherweise einsturzgefährdete Gebäude freigeben, in dem vor dem Feuer eine ambulant betreute Wohngruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen untergebracht war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.