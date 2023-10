Gebäude in Neugablonz verraucht - Feuerwehr rettet Bewohner

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Brand in Neugablonz gerufen worden. Ein Bewohner hatte Glück.

11.10.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Brand in einem Gebäude am Gablonzer Ring alarmiert worden. Anwohner hatten Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Die Einsatzkräfte der Polizei mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Daraufhin drangen die Feuerwehrleute mit schwerer Atemschutzausrüstung in die völlig verrauchte Wohnung ein. Einer Person wurde leicht verletzt dem Rettungsdienst übergeben, wie die Feuerwehr mitteilte.

Feuerwehreinsatz in Neugablonz: Pizza liegt zu lang im Backofen

Der Grund für die verrauchte Wohnung war eine Pizza im Backofen, die angebrannt war. Nachdem der Patient in Sicherheit war, setzten die Einsatzkräften einen Drucklüfter ein, um den Rauch aus der Wohnung zu bekommen.