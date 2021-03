Unendliche Planungsgeschichte endet: Fahrradweg bei Brandeln kommt

Seit 20 Jahren wird im Stadtrat von Kaufbeuren darüber diskutiert, nun wird er gebaut: Am Montag beginnen die Bauarbeiten für den Fahrradweg bei Brandeln.

15.03.2021 | Stand: 07:41 Uhr

Der Fahrradweg zwischen Oberbeuren und Friesenried im Bereich Brandeln wird nun gebaut, womit eine scheinbar unendliche Planungsgeschichte tatsächlich ein Ende findet. Seit 20 Jahren setzten sich Fraktionen im Stadtrat für den Bau ein.

Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten bei Brandeln

Die Bauarbeiten für den Geh- und Radweg zwischen Brandeln und der Alten Steige auf der Strecke von Kaufbeuren nach Friesenried beginnen am Montag, wie die Stadt Kaufbeuren mitteilte. Sie setzt das 470.000 Euro teure Vorhaben federführend um. Neben den begleitenden Arbeiten nördlich und südlich der Ostallgäuer Staatsstraße 2055 werden die Einmündungen Eichwald und Alte Steige umgebaut. Das Staatliche Bauamt Kempten wird Teile der Asphaltdeckschicht erneuern sowie im Bereich der Einmündung Alte Steige stadteinwärts einen Linksabbiegestreifen errichten.

Vollsperrung in den Pfingstferien

Während der Arbeiten, die von der Firma Dobler ausgeführt werden, sind an den Einmündungen und der Fahrbahn baustellenübliche Behinderungen zu erwarten. Die Staatsstraße 2055 wird abschnittsweise einseitig eingeengt und teilweise mit Ampelregelung einseitig gesperrt, aber in beide Richtungen befahrbar bleiben. In den Pfingstferien ist eine Vollsperrung vorgesehen.

Einschränkungen bei Parkplätzen am Eichwald

Die Parkplätze am Eichwald stehen während der Bauarbeiten nur in eingeschränkter Anzahl zur Verfügung. Die Zufahrt zur Alten Steige kann in kurzen Zeiträumen nur stadtauswärts (Einmündung Skihütte) kommend möglich sein. Die Bauarbeiten sollen im Juli abgeschlossen werden.

