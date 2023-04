Brauhaus-Musikanten laden sich hochkrätige Gäste nach Blonhofen ein

Das Heimspiel der Brauhaus-Musikanten im ausverkauften Stadltheater bereichern Southbrass aus Südtirol. Dazu gibt es einen Überraschungsauftritt von vier Meister-Bläsern.

29.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die traditionelle Blasmusik hat nach wie vor viele Freunde in der Region – besonders, wenn sie auf außergewöhnlich hohem Niveau präsentiert wird. So war das Stadltheater in Blonhofen voll besetzt mit Fans von Marsch, Polka, Walzer und böhmischem Egerländer-Style in Perfektion, als dort gleich zwei Siegerformationen des Grand Prix der Blasmusik auftraten: die heimischen Brauhaus-Musikanten sowie die Nachwuchsformation Southbrass aus Südtirol. Ganz spezielle musikalische Gäste an diesem Abend waren überdies die vier Profis des Melton Tuba-Quartetts, die mit ihrem Polizei-Orchester gerade in der Region waren und kurzerhand noch mit ins Programm genommen wurden. Bei Southbrass, die den Abend eröffneten, würde die Bezeichnung „Vorgruppe“ angesichts ihres Könnens mit Sicherheit zu kurz greifen. Die sieben Musiker (normalerweise sind es acht) spielten ein vielseitiges Programm, das auch über die Marsch-, Polka- und Walzer-Standards bewusst und reizvoll hinauszugehen verstand: so etwa beim einleitenden Marsch „Auf zum Schlern“. Fein ausgelotete, böhmische Klang-Leitplanken sowie raffinierte Ansatz-Schleifer als Spezialeffekt hörte man danach in der Polka „Am Malerwinkl“. Ganz auf den weichen Sound der Horninstrumente abgestellt zeigte sich der Walzer „Alles steht still“, absolut hörenswert auch die Solo-Nummer „Zwei außer Rand und Band“ von Stephan Hutter, in den Soli virtuos und fetzig umgesetzt von Philipp Cottini (Tenorhorn) und Alexander Egger (Bariton). Moderner und überzeugend schließlich der letzte Nummernblock mit dem synkopenfreudigen Stück „Lucky Life“, einem Ausflug zum „Funk?“ sowie dem lässig-groovigen „Brass Mood“.

Das Melton-Tuba-Quartett bringt einen klassischen Akzent ins Stadltheater - und allerlei großvolumige Blasinstrumente

Die vier Meister-Bläser des Melton-Tuba-Quartetts brachten als in jeder Beziehung gesetztere Gentlemen im weißen Sakko eine neue, leicht klassische Nuance in den Abend ein – und neben perfektem Können auch eine gute Portion Humor. Professor Jörg Wachsmuth, Hartmut Müller, der auch launig moderierte, Professor Ulrich Haas und Heiko Triebener zeigten mit dem beeindruckenden Tuba-Sortiment, das sie mitgebracht hatten, was alles im tiefen Bläsersegment möglich ist. Auf die „Wilhelm Tell“-Ouvertüre von Gioachino Rossini folgte „What a Wonderful World“, das Originalwerk „Power“ – der Name war Programm – und schließlich „Sex Bomb“, inklusive gehörig Werbung fürs eigene Instrument. Als gelungene Zugabe erklang eine „Ungarische Rhapsodie“ von Franz Liszt. Zu schon vorgerückter Stunde übernahmen schließlich die Brauhaus-Musikanten unter Leitung von Trompeter Martin Ehlich. Auch bei den „Gastgebern“ bestand das Programm aus einem lebhaften Wechsel zwischen gekonnt und stilistisch absolut treffend gespielten Märschen, Polkas, Walzerrhythmen und modernen Stücken – wobei Moderator Johannes Stadler keinen Zweifel daran ließ, dass man die Abteilung „Walzer“ eher als Pflichtprogramm ansieht. Immerhin hatte die Gruppe mit dem „Bangerl-Walzer“ ein neues, modernes Beispiel dieses Genres aus der Schublade gezogen. Bis zum Ende des Konzertabends verstanden es die Brauhaus-Musikanten jedenfalls, die Spannungskurve konsequent hoch zu halten. Da erklangen Stücke wie „Der junge Kavalier“ (Solo-Trompete: Georg Hiemer), ein „Star Wars“-Medley, der eher sinfonisch geprägte „Castaldo-Marsch“ oder die klingende Liebesgeschichte „The Story“ mit Sebastian Neuhauser am Solo-Tenorhorn. „Die Lechner Trompeten“ erforderten eine sehr flotte und zugleich kraftvolle Zunge beim Ansatz, die den drei Solo-Trompetern Martin Ehlich, Simon Martin und Gunter Schmid sicherlich zu eigen ist. Die Polka „Am Malerwinkl“, schon bekannt von Southbrass, und schließlich der Konzertmarsch „Blasmusik in die Welt“ setzten den Schlusspunkt unter das offizielle Programm.