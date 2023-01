Mehr Verstand als Glück: Kaufbeurer bringt neues Strategiespiel auf den Markt

Johannes Rogoll aus Kaufbeuren und sein Team entwickeln das historische Strategiespiel Aelderman. Warum die Vermarktung alles andere als ein Kinderspiel ist.

05.01.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Es braucht nicht viel für eine spannende Reise ins Mittelalter. Um in die Rolle eines aufstrebenden hanseatischen Kaufmanns zu schlüpfen und sich seinen Platz an der Spitze des Handelsbundes zu erkämpfen, ist jedoch eine Portion strategisches Vorgehen gefragt. Das neue Brettspiel Aelderman bietet beides: den Blick in die Historie und die Möglichkeit, seinen Einfluss im einstigen Hanseraum auszubauen. „Ein zu großer Glücksfaktor ist bei einem solchen Spiel eher hinderlich“. sagt Brettspielautor Johannes Rogoll (34) aus Kaufbeuren. Gemeinsam mit seiner Frau Doris (32), Sabrina (34) und Joachim (35) Eckerl bringt er Aelderman derzeit auf den Markt.

Die Firma Rockerl-Games möchte das Spiel Aelderman auf den Markt bringen. Bild: Rockerl-Games GmbH

Die Idee zu Aelderman kam den Rogolls 2016 auf einer längeren Reise. „Wir haben das Projekt dann immer weiter gesponnen“, sagt Johannes Rogoll, der an der Fachoberschule in Kaufbeuren unterrichtet. Sechs Jahre bis zur Vermarktung? Rogoll ist kein professioneller Spieleautor, immer wieder kommen ihm Ideen: im Urlaub, auf dem Rad, beim Spielen mit seinen Kindern. Probieren und verwerfen gehörten zu der Entwicklung ebenso dazu wie die Recherche, die dem Geschichtslehrer besonders Spaß gemacht hat. „Und natürlich muss das Spiel auch marktfähig sein“, sagt er. Aelderman soll als sogenanntes Expertenspiel angeboten werden, ist also für Vielspieler gedacht. Wichtig seien die Sprache der Bilder und Symbole, ein ansprechendes Layout, der Spannungsbogen und verschiedene Wege zum Erfolg. „Wir haben uns zu viert in unzähligen Stunden voll reingehängt“, erzählt Rogoll. „Zusätzlich gab es natürlich auch noch Freunde und Bekannte, die uns mit den Testspielen unterstützt haben.“

Lesen Sie auch: Spielwarenbranche wächst in Krise weiter - Engpässe bemerkbar

Bei der Entwicklung von Aelderman hat Rogoll zwei seiner Leidenschaften verbunden. Die Hanse, eine Vereinigung meist norddeutscher Kaufleute, fasziniere ihn seit seiner Jugend. „Außerdem bin ich seit jeher leidenschaftlicher Brettspieler“, sagt er. Im Zuge der Recherche habe er sich nochmal in die Grundlagenliteratur eingelesen. 2019 besuchte er in Lübeck das europäische Hansemuseum, aus seiner Sicht eines der inhaltlich und museumspädagogisch besten historischen Museen.

Die Hanse als Nische auf dem Brettspielmarkt

Handel im Mittelalter sei als Thema in der Brettspielwelt bereits durchaus beliebt. „Die Hanse bietet aber eine Nische“, sagt Rogoll. Sie böte unzählige Besonderheiten, auf die man sich konzentrieren könnte: die Organisation der Kaufmannsfahrten in Konvois, die Revolutionierung des Handels durch Niederlassungen und die einzigartige Bundesstruktur der Hanse. Eine Vielfalt, die sich in einem einzigen Brettspiel nicht ansatzweise umsetzen lasse.

Wo der Historiker bei der Entwicklung Kompromisse machen musste

Umso mehr blutet sein Historikerherz, dass er an einigen Stellen zugunsten einer besseren Spielbarkeit bewusst vom historischen Rahmen abweichen musste. Gerade das Spielziel - die Wahl zum Aelderman und damit zum Vorsitzenden der Hanse - sei „ahistorisch“, sagt Rogoll. „Thematische Genauigkeit und Funktionalität des Spiels sind eine Gratwanderung“, sagt Rogoll, der auf eine Passage in der Spielanleitung verweist, die den historischen Kontext und Abweichungen genauer beleuchtet. Angst müssen Spieler vor dem Thema und dem Prädikat Expertenspiel nicht haben, denn eine integrierte Kurzversion soll den Zugang zu dem Genre eröffnen.

Brettspiel Aelderman: Eine Reise ins Mittelalter

Die gute Idee für ein Spiel ist das eine, das andere ist die professionelle Vermarktung. „Wir machen uns da keine Illusionen“, sagt Rogoll. Der Spielemarkt sei hart, die Fans gerade historischer Strategiespiele anspruchsvoll. Die wirtschaftliche Basis haben die Rogolls und Eckerls mit der Gründung der Firma Rockerl-Games (eine Kombination beider Namen) geschafffen. Die Lehrer Doris und Johannes sind hauptverantwortlich für die Redaktion. Seine Schwägerin Sabrina übernimmt als Betriebswirtin vor allem die Organisation und das Kaufmännische. Schwager Joachim arbeitet in der IT und hat den Internetauftritt entwickelt.

Crowdfunding hilft bei der Brettspiel-Entwicklung

Über das Crowdfunding-Portal Kickstarter ist im vergangenen Jahr eine erste Finanzierung gesichert worden. 766 Unterstützer weltweit haben dort 56.000 Euro zugesagt und sich damit bislang je ein Freiexemplar gesichert. Damit haben die Urheber bereits locker die Grenze gerissen, um dieses Jahr die weitere Arbeit voranzutreiben und mit der Produktion zu beginnen. Sollte Aelderman ein Erfolg werden, hat Rogoll bereits eine Weiterentwicklung als nächstes Projekt im Kopf. Die Pest wütet in Europa, Piraten gefährden die Handelsschifffahrt, die Hanse führt Krieg gegen Dänemark, um Handelsrouten zu sichern. Rogoll: „Lauter perfekte Szenarien für eine Erweiterung zu Aelderman.“