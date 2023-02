So wollen die Experten vom "Brillen-Profi" eine ganze Branche fit machen

Das Kaufbeurer Unternehmen Brillen-Profi ist mit 1800 Mitgliedern Deutschlands größte Servicegemeinschaft für Augenoptikgeschäfte. Was steckt hinter dem Konzept?

04.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Kein großes Firmenlogo über der Tür. Den Weg zum „Brillen-Profi“ weist lediglich ein Namensschild an der Klingelleiste im Kaufbeurer Märzenpark. Es gibt Besucher, die möchten sich eine neue Brille bestellen oder einen Termin für einen Sehtest buchen. Sie werden dort nicht fündig. Denn das Unternehmen Brillen-Profi-Contact GmbH (BPC) ist kein Augenoptiker im klassischen Sinne, sondern Deutschlands größte Servicegemeinschaft für inhabergeführte Augenoptik-Fachgeschäfte. Jeder fünfte selbstständige Augenoptiker ist Mitglied in der Verbundgruppe - in Summe sind das mehr als 1800 Betriebe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.