Bruder Jesaja Sienz spricht in Kaufbeuren über seine Arbeit im Süden Tansanias

20.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Bruder Jesaja Sienz aus Tansania hat im Haus St. Martin in Kaufbeuren über die Entwicklung des St.-Benedict-Hospitals in Ndanda im Süden von Tansania berichtet. Stadtpfarrer Bernhard Waltner, der den Benediktinerpater aus der gemeinsamen Schulzeit kennt, begrüßte 60 Teilnehmer im Saal. Zuvor hatte Bruder Jesaja Jugendliche aus der Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren getroffen, die durch die Sternsingeraktion das Hospital mit Spendengeldern förderten.

Bruder Jesaja gehört seit 2011 zum Orden der Missionsbenediktiner von St. Ottilien und wurde 2013 nach Tansania ausgesandt. Bei seinem dortigen Beginn war Bruder Jesaja der einzige voll ausgebildete Arzt. Heute arbeiten mehr als 50 Ärzte in den verschiedenen Fachbereichen. Bruder Jesaja verwirklicht seine Vision, als Mönch und Arzt seiner Berufung nachzugehen. Begleitet wurde er an dem Abend von Samuel, einem Arzt aus Tansania, der zurzeit am Klinikum St. Josef in Buchloe die Ausbildung zum Facharzt absolviert. Mit eindrucksvollen Bildern stellte Chefarzt Bruder Jesaja das St.-Benedict-Hospital vor. Im Jahr 1888 kamen Missionare aus St. Ottilien erstmals nach Ndanda – und 1906 wurde das Hospital gegründet in einer Gegend, in der die Menschen bis heute in selbst gebauten Lehmhütten leben.

Chefarzt Bruder Jesaja stellt in Kaufbeuren das St. Benedict Hospital vor

Der Anspruch des Hospitals ist ein sehr hoher und lautet: optimale medizinische Versorgung für alle, nach dem Auftrag Jesu „heilt Kranke“ (Mt 10,8). Übers Jahr werden mehr als 85.000 Patienten behandelt, davon haben 40 Prozent der Patienten einen Versicherungsschutz. Manche reisen von mehreren Hunderten bis über Tausend Kilometer an, da es in einem Umkreis von 500 Kilometern keine vergleichbare Klinik gibt. Das Krankenhaus beherbergt eine Vielzahl von Fachbereichen. Die jüngste Einrichtung ist eine Intensivstation für Erwachsenen- und Babydialyse. Eine Chemotherapiestation wird in zwei bis drei Monaten fertiggestellt werden. Das alles ist nur möglich durch Spenden wie der Sternsingeraktion.

Für die Behandlung nötiger Sauerstoff sowie der Strom werden vor Ort produziert. Denn beim staatlich gelieferten Strom kommt es laut Bruder Jesaja immer wieder zu Ausfällen und Schwankungen.

Im Süden des ostafrikanischen Landes entwickelte sich das St.-Benedict-Hospital seit über 100 Jahren mit einer Vielzahl von medizinischen Fachbereichen. Dabei zählte Bruder Jesaja einige Stationen auf, die nach jahrzehntelangem Betrieb zur Renovierung anstanden. In diesem Jahr wird der OP-Bereich renoviert und die Planung für das Mutter-Kind-Zentrum wurde abgeschlossen.

Nach seinem Vortrag entstand ein ausgiebiges Gespräch unter den Zuhörern mit Bruder Jesaja, seinem Begleiter Arzt Samuel und Dr. Soeren Gatz aus Landsberg, der im St.-Benedict-Hospital in Ndanda bei längeren Aufenthalten als Arzt praktizierte.

