Brückenprüfungen in Kaufbeuren bremsen den Verkehr aus

Die Stadt Kaufbeuren kündigt Brückenprüfungen an. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen. Zudem gibt es neue Tempo 30-Zonen.

07.06.2022 | Stand: 06:02 Uhr

Autofahrer müssen in Kaufbeuren mit Behinderungen rechnen: Am Mittwoch 8. Juni, und Donnerstag, 9. Juni, finden in Teilen der Buronstraße, Neugablonzer Straße und des Reifträgerweges Bauwerksprüfungen an Brücken und Lärmschutzwänden statt. Wie die Stadt mitteilt, kann es wegen des Einsatzes von sogenannten Brückenuntersichtgeräten und Hubsteigern zeitweise zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

Wo in Kaufbeuren neue Tempo 30-Zonen entstehen

Im Bereich der Proschwitzer Straße in Neugablonz waren bereits einige Straßen als Tempo-30-Zone ausgeschildert, heißt es zudem in der Mitteilung der Stadt. Dies werde nun auf die Proschwitzer Straße (ab der Kreuzung V-Markt/Sparkasse) ausgedehnt. Hinzu kommen der Rehgrund und Teile der Friedlandstraße. Die Stadt Kaufbeuren bittet um Verständnis für Einschränkungen durch die anstehenden Bauarbeiten.

