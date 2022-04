Brunchmarkt am Samstag in Kaufbeuren wegen schlechten Wetters verschoben

Mit dem Brunchmarkt in Kaufbeuren wollte die Stadt am Samstag Leben ins Zentrum bringen. Nun wird die Veranstaltung kurzfristig verschoben.

08.04.2022 | Stand: 16:52 Uhr

Update Freitag, 8.April, 16.30 Uhr: Eigentlich sollte der neue Kaufbeurer Brunchmarkt am Samstag, 9. April, auf dem Kirchplatz St. Martin seine Premiere feiern. Am Freitag wurde der Markt nun kurzfristig verschoben. "Leider liegen für die Zeit des Marktaufbaus und zum Startzeitpunkt sehr ungünstige Wettervorhersagen vor. Aufgrund von amtlichen Unwetterwarnungen vor Sturmböen haben Veranstalter und Stadtverwaltung eine Verschiebung auf Mai vereinbart", so die Stadt Kaufbeuren am Freitagnachmittag.

Hier die ursprüngliche Meldung:

Die Zahl der Veranstaltungen unter freiem Himmel nimmt nach zwei Jahren Pandemie wieder zu. Am Samstag gesellt sich ein neues Mitglied in den Reigen der wiederkehrenden Anziehungspunkte: der Brunchmarkt auf dem Kirchplatz in der Altstadt (wir berichteten). „Wir sind froh, dass im Herzen unserer Stadt ein solcher Brunchmarkt ausgerichtet wird“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse, der sich auch persönlich auf die Premiere am Kirchplatz freut. „Wir wollen nach zwei harten Jahren wieder mehr Erlebnis in der Altstadt sehen.“

Brunchmarkt auf dem Kirchplatz: Stadtkapelle und Jazzband spielen

Das neue Marktangebot findet am Samstag, 9. April, von 9 bis 14 Uhr an der Martinskirche statt. Dabei handelt es sich laut Stadt um ein wiederkehrendes Format, das einmal monatlich am zweiten Samstag von April bis Oktober ausgerichtet wird. Die Händlerinnen und Händler versorgen die Besucher dort mit Köstlichkeiten und Getränken. Gäste können sich zudem auf Kunsthandwerk freuen. Für die Unterhaltung der Passanten sorgt ein Rahmenprogramm, beispielsweise spielen zum Auftakt am 9. April die Kaufbeurer Stadtkapelle und eine Jazzband.

Keine Kollision mit dem Neugablonzer Wochenmarkt

Die Organisation des neuen Brunchmarktes übernimmt die Deutsche Marktgilde, die auch für die Kaufbeurer Wochenmärkte zuständig ist, sowie die Agentur Wood & Wire-Event. „Der Brunchmarkt ist ganz bewusst in diese Richtung ins Leben gerufen worden, damit es zu keinen Interessenskonflikten mit dem Neugablonzer Wochenmarkt kommt“, sagt Eva-Maria Kamrad von der Deutschen Marktgilde. Der Brunchmarkt sei ein weiterer Baustein hin zu mehr Aktivitäten in der Altstadt. Idealerweise werde auch der Einzelhandel von dem Besucheraufkommen profitieren.

Lesen Sie auch

Erst Brunch, dann Einkaufsbummel: Neuer Markt am Kirchplatz Kaufbeuren Brunchmarkt in Kaufbeuren

Lesen Sie auch: Von Ostermarkt bis Handwerkermarkt - Diese Märkte finden 2022 im Allgäu statt

Bilderstrecke

So lief es beim Altstadtsommer-Markt