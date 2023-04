Er trat auf einer Party auf seine Freundin ein: Ostallgäuer (22) nach brutaler Attacke verurteilt

Ostallgäuer (22) rastet im Streit aus und misshandelt eine Frau. Das Amtsgericht verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe und einem Anti-Aggressionstraining.

05.04.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Was als Party vor einer Hütte im Großraum Kaufbeuren begonnen hat, endete in einer Februarnacht des Jahres 2022 in einer massiven Attacke eines 22-jährigen Ostallgäuers auf seine damalige Freundin. In einem Streit, bei dem offenbar auch Eifersucht eine Rolle spielte, rastete der Mann total aus, zog der jungen Frau die Beine weg und trat mit beschuhten Füßen auf sie ein.

