Jugendfußball: BSK Olympia Neugablonz kooperiert mit Munich Kickers

Der BSK Olympia Neugablonz setzt im Nachwuchsbereich auf Zusammenarbeit mit Trainern aus den Leistungszentren. Welche Vorteile die Verantwortlichen sehen.

28.06.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Bei der Aus- und Weiterbildung der Nachwuchskicker des BSK Olympia Neugablonz sind die Munich Kickers künftig erster Ansprechpartner. Die Schmuckstädter bauen auf die Erfahrung der Trainer aus den Nachwuchsleistungszentren.

Das Ziel: Aufstieg in die Bezirksoberliga

Für Antonio Pisanu, Leiter Entwicklung beim BSK, sind damit wichtige Weichen gestellt: „Unser Ziel ist es, die Kinder bei den speziellen Einheiten nach vorne zu bringen. Die Munich Kickers bieten daher eine optimale Grundlage.“ Junge Kicker sollen besonders beim Sprung in den Großfeldbereich, also ab der D-Jugend, gehalten werden. Primär sollen in den nächsten Jahren vor allem die U13 und U15 in die höchste schwäbische Klasse, die Bezirksoberliga, aufsteigen. „Wir wollen somit den nächsten von einigen Schritten tätigen“, betont Pisanu.

Individuelles Training für Kinder

Sportvorstand Antonio Mezzoprete, der neben der ersten und zweiten Herrenmannschaft auch den Nachwuchs verantwortet, sieht in der Kooperation Vorteile: „Die Kinder sollen ein anderes, zum Teil individuelles Training erhalten. Wir wollen sie fördern und fordern. Auch unsere Nachwuchstrainer können nur profitieren.“

Zu den Trainern gehört Jonas Schreiber, der jahrelang für die SpVgg Unterhaching tätig war. „Er ist ein überragender Coach, der sogar die DFB A-Lizenz hat“, so Pisanu über Schreiber, Leiter der Munich Kickers. Auch Mezzoprete ist vom Trainingsablauf und der Gestaltung angetan: „Wie er mit den Kids umgeht, sie anspricht, motiviert und mit wenigen Worten auch die Jungs begeistern kann, ist richtig klasse.“

Schreiber hat bei seinen Einheiten besonders Spielformen, Eins-zu-eins-Duelle und auch Umschaltmodelle im Fokus. „Übungen gibt es wie Sand am Meer. Dennoch: Im Training sollte es wenig Stillstand geben“, freut er sich bereits über die Kooperation mit dem BSK Olympia Neugablonz.

Prominente Top-Teams kommen nach Neugablonz

Schon am 16. Juli wird sich zeigen, was sich die C-Junioren an Tipps und Tricks angeeignet haben. Dann steht das erste Gerd-Endler-Gedächtnisturnier des BSK Olympia Neugablonz auf dem Programm. Auf dem Sportplatz in der Turnerstraße werden bei diesem U15-Event Topteams wie der FC Bayern München, SC Freiburg, 1. FC Kaiserslautern, FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg und FC Memmingen erwartet.