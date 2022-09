BSK Olympia Neugablonz trauert um Peter Kindler: "Verlieren einen guten Freund"

Das Vereins-Urgestein war als Spieler, Trainer und schließlich auch als Chronist tätig. 1975 hat ihn der Bayerische Fußball-Verband ausgezeichnet.

Große Trauer löste die Nachricht vom Tod Peter Kindlers bei Mitgliedern und Freunden des BSK Olympia Neugablonz aus. „Wir verlieren einen Freund, der in verschiedenen Funktionen über viele Jahrzehnte maßgeblich am Aufbau des Vereins beteiligt war. Mit seiner nie nachlassenden Tatkraft erwarb er sich großes Ansehen“, heißt es von Seiten des BSK.

In den 1960er Jahren schon als Jugend-Trainer tätig

Kindler begann beim TSV Olympia Kaufbeuren als Spieler, in den frühen 1960er Jahren war er schon als Jugend-Trainer dort tätig. Peter Kindler war bei der Fusion des TSV Olympia Kaufbeuren mit dem BSK Neugablonz am 26. Juni 1970 mit dabei und setzte sich sofort für die Ziele des neuen BSK Olympia Neugablonz tatkräftig ein.

Vom Bayerischen Fußball-Verband für besondere Verdienste ausgezeichnet

Unter anderem wurde er 1975 anlässlich der Feier „25-Jahre Neubeginn BSK Olympia Neugablonz“ vom Bayerischen Fußball-Verband für besondere Verdienste ausgezeichnet. Über viele Jahre brachte er als Spielausschussvorsitzender große Erfahrung und viel Zeit in den BSK Olympia Neugablonz ein. Sportlich spielte der Verein in dieser Zeit in der Spitzengruppe der Landesliga Süd eine bedeutende Rolle im schwäbischen Fußballraum. Für den BSK in Neugablonz war es die bis heute sportlich erfolgreichste Zeit. Als Spielausschussvorsitzender begleitete er die Mannschaft beim wichtigen DFB-Pokalspiel im Frankfurter Waldstadion 1979.

Spiel im Dress des BSK zusammen mit allen drei Söhnen

Auch seine Söhne spielten in der Seniorenmannschaft des BSK, ein persönliches Highlight war ein gemeinsames Spiel im Dress des BSK zusammen mit allen drei Söhnen. Aber auch in schwierigen Zeiten des Vereins war auf Peter Kindler stets Verlass. In den Jahren 1982 bis 1984 übernahm er die Präsidentschaft für einen hoch verschuldeten Verein, eine Aufgabe, um die ihn damals niemand beneidete.

Ohne ihn wären viele wichtige Dokumente verloren gegangen

Sehr wichtig über all die Jahrzehnte war für den Verein seine Arbeit als Chronist, ohne ihn wären über die Jahre viele wichtige Dokumente verloren gegangen. Sorgfältig wurde alles vom ihm archiviert und vor einigen Jahren dem BSK-Museum übergeben.

Mit einer kurzen Unterbrechung durch seinen Umzug nach Lengenwang war er für den Verein bis zuletzt ein treuer Fan und Unterstützer. Noch im Jahr 2016 war Peter Kindler als Spielausschussvorsitzender für den Verein aktiv. Mit seinen Ideen, seiner Erfahrung und seinem Wissen stand er immer mit Rat und Tat zur Seite. Die BSK-Familie verliert ein hoch verdientes Mitglied und vor allem einen guten Freund.