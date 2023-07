Bühne frei für die Theatertage der bayerischen Gymnasien in Kaufbeuren

Die Theatertage der bayerischen Gymnasien finden ab Sonntag in Kaufbeuren statt. Schulgruppen aus ganz Bayern üben, diskutieren und spielen auch öffentlich.

Das Schuljahr gemütlich in Richtung Sommerferien auslaufen lassen? Zumindest am Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren ist das dieser Tage noch nicht drin. Denn die Schule und die Stadt sind Gastgeber für die 65. Theatertage der bayerischen Gymnasien. Sieben Theatergruppen aus dem gesamten Freistaat kommen mit ihren betreuenden Lehrkräften in der Wertachstadt zusammen, um sich auszutauschen, um bei Workshops neue Fertigkeiten und Perspektiven zu gewinnen und ihre aktuellen Produktionen zu zeigen. Zuschauer bei den Aufführungen im Stadttheater, im Stadtsaal und im Theaterkeller des Gymnasiums werden nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Theatertage sein. Drei Darbietungen sind auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

P-Semiare des Jakob-Brucker-Gymnasiums Kaufbeuen sorgen übernehmen die Koordination, die Öffentlichkeitsarbeit und das Kulinarische

1957 fanden auf Anregung von Dr. Heinz Roth die ersten Theatertage der bayerischen Gymnasien statt. Seither wechselt die Organisation und Durchführung des Festivals von Schule zu Schule. Heuer ist nun das Jakob-Brucker-Gymnasium dran, wo schon lange geplant und vorbereitet wird. Unter anderem wurden drei P-Seminare gebildet, die für Koordination, Öffentlichkeitsarbeit und Kulinarisches verantwortlich sind. Somit sind Unterricht und Theatertage eng verzahnt.

Von Sonntag, 23., bis Mittwoch, 26. Juli, sind dann die Ensembles des Gymnasiums bei St. Stephan in Augsburg, des Werdenfels-Gymnasiums Garmisch-Partenkirchen, des Helene-Lange-Gymnasiums Fürth, des Reuchlin-Gymnasiums Ingolstadt, des Michaeli-Gymnasiums München, des Adam-Kraft-Gymnasiums Schwabach und des Dientzenhofer-Gymnasiums Bamberg in der Wertachstadt zu Gast. Sie zeigen ihre aktuellen Produktionen, die anschließend im Kreis der Teilnehmer besprochen werden. Dazu kommen Workshops von Breakdance über Erläuterungen der technischen Möglichkeiten im Kaufbeurer Stadttheater bis hin zu „Stegreifspielen“, die spontan entwickelt und dann gleich vor den Mitschülern und Lehrern aufgeführt werden, und einem Karaoke-Abend. Das Programm folgt dem Motto der diesjährigen Theatertage: „Interacting“. Dieses beinhaltet die englischen Worte „interaction“ und „acting“, also „Interaktion“ und „Schauspielerei“. Es soll um das Bühnenspiel im Zusammenwirken mit anderen gehen.

Ziel der Theatertage seien nicht nur das Aufzeigen und die Förderung der Qualität des Schultheaters, sondern das Festival solle auch Freude am Lernen vermitteln, heißt es in einer Mitteilung des P-Seminars Öffentlichkeitsarbeit des Jakob-Brucker-Gymnasiums. So hoffen die Organisatoren auf eine große Resonanz bei der Schülerschaft und auch bei der Bevölkerung. Denn: „Selbst das beste Drama, die genialsten Ideen oder das großartigste Fest werden erst durch das Publikum, durch die Gäste zum Leben erweckt“, werben die Schüler für ihr Projekt.

Wann gibt es öffentliche Aufführungen bei den Theatertagen der bayerischen Gymnasien?

Im Zuge der Theatertage der bayerischen Gymnasien präsentieren einige beteiligte Schultheatergruppen ihre Produktionen auch der Öffentlichkeit. Aufführungsort ist der Kaufbeurer Stadtsaal:

Am Sonntag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr zeigt das Werdenfels-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen das Stück „Searching Momo“.

Am Dienstag, 25. Juli, bringt das Michaeli-Gymnasium München ab 9 Uhr „Der Junge mit dem Koffer“ auf die Bühne.

Am Mittwoch, 26. Juli, steht ab 9.30 Uhr „Moby Dick“ auf dem Programm. Es spielt die Theatergruppe des Dientzenhofer-Gymnasiums Bamberg.

Karten gibt es jeweils an der Tages-/Abendkasse.