Bürger- und Wohngeld: Stadt Kaufbeuren fürchtet Überforderung

Die Finanzhilfen sollen ab dem ersten Januar 2023 bezahlt werden. Aber es liegt noch kein fertiges Gesetz vor. Das stellt die Verwaltung vor Herausforderungen.

12.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Sowohl das Wohngeld-Plus- als auch das neue Bürgergeldgesetz sollen zum 1. Januar in Kraft treten. Das heißt, ab dann sollen die Finanzhilfen an bedürftige Personen ausbezahlt werden. „Aber der Verwaltung liegt noch kein fertiges Gesetz vor“, sagte Peter Kloos, Leiter der Abteilung Arbeit und Soziales bei der Stadt Kaufbeuren, im Verwaltungsausschuss. Und das sei nötig, um die Neuerungen umsetzen zu können.

Die Zahl der Wohngeldbezieher in Kaufbeuren könnte sich verdreifachen

Er schilderte die Problematik: Aktuell beziehen 400 Personen in der Wertachstadt Wohngeld. Durch die Neuregelung könnte sich die Zahl verdreifachen. „Ich kann Ihnen nicht sagen, was auf die Stadt zukommt“, sagte Kloos. Fest steht: Alle derzeitigen Empfänger brauchten nichts zu unternehmen, die Anpassung erfolge automatisch, sobald die Computerprogramme umgestellt seien. Aktuell gebe es in seiner Abteilung keine Überlastung. Das selbst gesteckte Ziel, Anträge innerhalb von zwei bis drei Wochen zu bearbeiten, werde eingehalten. „Schließlich geht es um Menschen, die das Geld dringend benötigen. Wenn die Fallzahlen aber so steigen, wie sie angekündigt sind, ist das nicht mehr zu schaffen.“ Ähnlich sei die Situation beim neuen Bürgergeld (bisher Hartz IV). Seine Abteilung werde personell aufgestockt. Wobei einige neue Mitarbeiter aufgrund von Kündigungsfristen erst in ein paar Monaten anfangen können. Kloos bat die Bürger um Verständnis, falls es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen kommen sollte.

Catrin Riedl (SPD): Nicht Personalnot und Schwierigkeiten in den Fokus stellen, sondern Verbesserungen für Bedürftige

Catrin Riedl ( SPD) kritisierte, wie die Neuerungen vorgestellt wurden. „Man sollte nicht die Personalnot und Schwierigkeiten in den Fokus stellen“, sagte sie. Die Verwaltung sei Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger. Die Wohngeldanpassung sei beschlossen worden, um „den sozialen Frieden in der Gesellschaft aufrecht zu erhalten“. Peter Kempf (FW) entgegnete, dass eine Ausschuss- oder Stadtratssitzung nicht der passende Rahmen sei, um Sinn und Zweck von Bundesgesetzen zu diskutieren. „Sondern hier geht es darum, wie unsere Verwaltung sie umsetzen kann.“