Bürgerbüro in Neugablonz wegen Umbau geschlossen

Kundinnen und Kunden können im Juni auf das Bürgerbüro im Kaufbeurer Rathaus ausweichen. Dort liegen auch angeforderte Dokumente bereit.

30.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Das Bürgerbüro Neugablonz ist in der Zeit von Donnerstag, 2. Juni, bis einschließlich Freitag, 24. Juni, wegen Umbauarbeiten geschlossen. Während dieser Zeit können sich die Kundinnen und Kunden zu folgenden Zeiten an das Bürgerbüro in der Stadtverwaltung, Am Graben 3, in Kaufbeuren wenden: Montag und Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, sowie Dienstag, Mittwoch, Freitag, 8 bis 14 Uhr. Am Donnerstagabend ist eine persönliche Vorsprache von 16 bis 19 Uhr nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Auch während der übrigen Öffnungszeiten ist eine vorherige Terminvereinbarung erwünscht. Termine können unter Telefon 08341/437-250 oder online gebucht werden. Die beantragten Dokumente aus dem Bürgerbüro Neugablonz liegen während der Schließung ebenfalls im Bürgerbüro Kaufbeuren zur Abholung bereit.

