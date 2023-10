Zu schnell, zu unübersichtlich - was auf Kemnats Straßen schief läuft

Wird in Kemnat tatsächlich so gerast, wie auf der Bürgerversammlung kritisiert wurde? Eine Geschwindigkeitsmessung soll Klarheit bringen.

16.10.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Obwohl an allen Ecken und Enden gebaut wird, war es größtenteils der Straßenverkehr, den Kemntaterinnen und Kemnater bei der Bürgerversammlung kritisierten. Die Autofahrer sind zu schnell, Kurven zugeparkt, eine Einmündung zu unübersichtlich. Einige Stellen werde die Stadt genauer unter die Lupe nehmen.

Bürger wünscht sich Schutzstreifen für Radfahrer am Ölmühlhang in Kemnat

Etwa die Situation am Ölmühlhang. Ein Bürger äußerte das Anliegen, dort rechts und links der Straße durch Fahrbahnmarkierungen einen Radweg auszuweisen. „Diese sogenannten Schutzstreifen muss man sich gut überlegen“, gab Stefan Horend, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizei, zu bedenken. „So ein Schutzstreifen bringt durch den schlechten Zustand der Fahrbahn in dem Bereich gar nichts“, ergänzte ein anderer Besucher. Daher entschied man sich mehrheitlich gegen diese Umsetzung. Da der Ölmühlhang allerdings für Radler sicherer werden soll, schlug Horend einen Ortstermin zusammen mit der Verkehrsaufsichtsbehörde vor.

Einige Bürger beklagten, dass Autofahrer die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten oft nicht einhalten. „Bei uns am Ortseingang in Großkemnat wird seit dem Ausbau der Straße noch schneller gefahren als vorher, obwohl dort Tempo 30 gilt“, sagte ein Anwohner. Vor allem für Kinder stelle dies eine Gefahr dar. Als Lösung schlug er eine sogenannte „Schikane“ oder eine Fahrbahnverengung vor. Bevor man zu solchen Maßnahmen greift, wolle man verdeckt die Geschwindigkeit messen, so Oberbürgermeister Stefan Bosse. Sollte sich daraus ein Bedarf ergeben, werde man nach einer Lösung suchen.

Doppelkurve "Am Schloßfeld" zugeparkt mit Autos

Auch „Am Schloßfeld“ im Bereich der Doppelkurve werde zu schnell gefahren, sagte eine Anwohnerin. Zudem machten parkende Fahrzeuge die Stelle unübersichtlich. Auch hier stehe erst eine Geschwindigkeitsmessung an, bevor man zu weiteren Maßnahmen greife, so Bosse. Er könne sich aufgrund der Kurvenverhältnisse nicht vorstellen, dass dort gerast werde. Die Einmündung in das neue Baugebiet wurde von einer Bürgerin ebenfalls als unübersichtlich empfunden. Ein Verkehrsspiegel würde ihrer Meinung nach die Situation deutlich verbessern. „Die Spiegel vermitteln eine trügerische Sicherheit“, erwiderte Polizeihauptkommissar Horend. Sie verzerren die Wahrnehmung von Entfernung und Geschwindigkeit. Zudem sei eine optimale Positionierung für alle Fahrzeuge schwierig. Trotzdem soll die Notwendigkeit bei einem Ortstermin geprüft werden.

Ohne vorherigen Ortstermin wird dem Wunsch eines Mannes, den Weg zur Fatima-Kapelle auf der Nordseite mit Steinstufen zu befestigen, entsprochen. „Das ist sinnvoll, das machen wir“, sagte Bosse und erntete dafür Applaus. Nicht so einfach werde es hingegen, eine Lösung für den Busverkehr zu finden. „Unsere Schulkinder kommen regelmäßig zu spät in die Schule“, beklagte eine Mutter. „Ihr Anliegen ist durchaus berechtigt, gab Bosse zu. Er wolle sich mit dem Busunternehmen Kirchweihtal in Verbindung setzen, um für eine Verbesserung zu sorgen.

