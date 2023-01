In Rieden sollen Büros, Lagerhallen und eine Tagespflege entstehen

Das Unternehmen Care4Butterfly-Children aus Pforzen will in Rieden neu bauen. Die Geschäftsführerin erklärt, was alles geplant ist und wann es losgehen soll.

02.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Große Pläne hat das Unternehmen Care4Butterfly-Children aus Pforzen. Am Riedberg in Rieden sollen auf einem insgesamt knapp 9000 Quadratmeter großen Grundstück in den nächsten Jahren zwei Bürogebäude, Lagerhallen und Garagen entstehen. Vorgesehen ist außerdem, dass ein Pflegedienst samt Tagespflege dort einzieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.